Inundaciones en el Medio Oeste dejan al menos dos muertos y fallas parciales en el dique de una presa en Minnesota; se esperan más lluvias

Video Iowa, Minnesota y Dakota del sur están bajo el agua: imágenes de las históricas inundaciones

Las históricas inundaciones que se han vivido en los últimos días han dejado grandes daños en varios estados del Medio Oeste de EEUU y amenazan a una presa en Minnesota, mientras la región podría seguir recibiendo más lluvias.

Al menos dos personas han muerto en las inundaciones y se esperan más tormentas severas para la tarde y noche de este martes, con granizos de gran tamaño, fuertes vientos y hasta posibles tornados en partes del oeste de Iowa y el este de Nebraska, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). También son posibles lluvias y tormentas en partes de Dakota del Sur y Minnesota, informó la agencia.

PUBLICIDAD

El sábado, un hombre de Illinois murió mientras intentaba sortear una barricada con su camión en Spencer, Iowa, y fue arrastrado por el río Little Sioux, informaron autoridades locales, tras recuperar su cuerpo. Además, al menos otra persona murió en Dakota del Sur, según informó la gobernadora Kristi Noem, sin dar más detalles.

Falla parcial de una presa en Minnesota

En el sur de Minnesota, las tormentas dañaron la presa Rapidan y el lunes los funcionarios locales advirtieron a los residentes sobre posibles evacuaciones ya que la presa estaría "en condición de falla inminente".

Aunque inicialmente la alarma fue mayor, en una actualización horas más tarde la oficina del sheriff local dijo que hubo una “falla parcial” de la estructura del soporte occidental de la presa en el río Blue Earth, pero que la presa seguía intacta. Los escombros arrastrados por las inundaciones taponaron uno de los bordes y el agua erosionó el dique.

Fuertes lluvias han producido crecidas en la presa Rapidan cerca de Mankato, en Minnesota. Imagen Mark Vancleave/AP



Eric Weller, director de gestión de emergencias del sheriff del condado de Blue Earth, dijo que el dique probablemente se erosionaría más, pero no esperaban que la presa de hormigón fallara completamente. Las dos casas situadas río abajo fueron evacuadas.

"La presa sigue intacta y no hay planes para una evacuación masiva. Una parte del flujo del río se ha desviado alrededor del lado oeste de la presa y el agua sigue fluyendo", informó la oficina del sheriff en un comunicado en Facebook.

De forma preventiva, las autoridades recomendaron a los "residentes del condado de Le Sueur en áreas bajas de las áreas bajas de las comunidades de Kasota, Le Sueur, St. Peter y Ottawa en Minnesota River Valley que vigilen de cerca la situación y potencialmente evacuen". "Esto no afecta a los residentes de Waterville o sus alrededores", agregaron.

PUBLICIDAD

La presa Rapidan se terminó en 1910. Es propiedad del condado y es capaz de generar seis millones de vatios de energía hidroeléctrica. Se encuentra a unas 70 millas al suroeste de Minneapolis.