Las tormentas invernales llevan múltiples peligros al centro y sur de EEUU

El fortalecimiento de las tormentas invernales que ya golpearon el país a lo largo del fin de semana dejarán a partir de este lunes fuertes nevadas, vientos y hasta tornados desde el sureste de Texas a la costa del golfo de México, donde además se verán desbordamientos de ríos e inundaciones repentinas por las fuertes lluvias.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) de EEUU reportó este lunes que una profunda y dinámica borrasca se organizará sobre las Llanuras Centrales y sur a partir de este lunes.

Las nevadas en las Llanuras avanzarán hacia el Medio Oeste el martes, donde pueden llegar a acumularse dos pulgadas en una hora. En el Noreste también verán nevadas intensas a partir del martes.

Por otra parte, se pronostican peligrosas ventiscas en Nuevo México y el este de Colorado, y los panhandles de Oklahoma y Texas, así como Kansas y el suroeste de Nebraska. Con vientos de hasta 70 mph, se esperan condiciones de ventisca y visibilidad extremadamente reducida, el temido ‘white-out’.

En la costa del golfo de México, hay riesgo de tormentas eléctricas capaces de producir fuertes vientos y tornados desde el sureste de Texas. Este riesgo de tormentas eléctricas se desplazará a Alabama y el norte de Florida el martes, donde los fuertes vientos y los tornados son la principal amenaza.

Además se esperan desbordamientos de ríos e inundaciones repentinas por las fuertes lluvias que afectarán al Este ya el miércoles.

En el Pacífico noroeste, un potente sistema de tormentas invernales dejará acumulaciones de nieve de varios pies. Además, los fuertes vientos provocarán condiciones de ventiscas.

