Tormentas invernales afectan ambas costas de EEUU y el mal tiempo persistirá esta semana

Video Las primeras imágenes de la tormenta invernal que pasa por el noreste de EEUU

El clima invernal azotaba ambas costas de Estados Unidos este fin de semana: en Nueva Inglaterra se pronosticó una combinación aún más potente de nieve y lluvia helada y, en Reno, Nevada, una tormenta obligó el cierre de un tramo de la carretera interestatal y dejó brevemente sin electricidad a decenas de miles de personas.

Avisos y alertas de tormentas invernales siguen vigentes en todo el noreste este domingo, y las carreteras heladas hacen que sea peligroso viajar en la franja del este, hasta Carolina del Norte.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) dijo que se trataba de una “gran tormenta invernal de costa a costa traerá impactos meteorológicos significativos este fin de semana hasta mediados de semana, desde el suroeste a través del Medio Oeste hasta partes del noreste. Se esperan "fuertes vientos y zonas de nieve copiosa”, pronosticó.

Más nevadas y clima frío de costa a costa

Para el lunes, la tormenta invernal dejará fuertes nevadas en las Llanuras y el Medio Oeste, condición que continuará el martes. Además, una fuerte nevada húmeda se desarrollará en el centro de los Apalaches y el interior del Noreste el martes por la noche. Se pronostica la caída de hasta 12 pulgadas de nieve.

Una ventisca extremadamente peligrosa posible afectará las llanuras centrales, donde las ráfagas de viento de más de 50 millas por hora, por lo que la visibilidad en la zona será cero casi nula y viajar será “extremadamente peligroso”, alertó el NWS.

De acuerdo con el meteorológico es probable que se produzcan inundaciones repentinas generalizadas y potencialmente significativas en algunas zonas de la costa central del Golfo de México y el Este de Estados Unidos a principios de esta semana.



“Los fuertes vientos provocarán inundaciones costeras generalizadas a lo largo de la costa del Golfo y gran parte de la Costa Este. Es probable que se produzcan importantes inundaciones costeras en algunas zonas, especialmente en las Carolinas y (la zona del) 'Atlántico Medio'”, dice la alerta.

Los cortes de electricidad también seguirán siendo una constante en estos días debido a los fuertes vientos. “Rachas de viento generalizadas superiores a 50 millas por hora son probables en la costa este del Golfo (de México), Apalaches centrales, gran parte de la Costa Este y Nueva Inglaterra. Prepárese para cortes de electricidad”, advierte el NWS.

Los meteorólogos también advirtieron sobre otra tormenta entre el martes y el miércoles que se espera que traiga más nieve, condiciones de ventisca y fuertes vientos y lluvias, así como posibles inundaciones y hasta tornados, mientras avanza desde el suroeste hasta el noreste.

El impacto de la tormenta invernal en el Este

Se esperaba que este sistema de tormenta invernal se desplazara a lo largo de la costa noreste durante todo el fin de semana, y que las nevadas más intensas ocurrieran en Pennsylvania, partes del valle de Hudson y partes de Nueva Inglaterra.

En Massachusetts y partes de Rhode Island, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de tormenta invernal a partir de las 4:00 pm del sábado hasta la 1:00 am del lunes, con acumulaciones de nieve de 6 pulgadas a un pie y vientos con ráfagas de hasta 35 millas por hora. El NWS predijo niveles similares de nieve en partes de Maine y New Hampshire, con un poco menos (de 3 a 6 pulgadas) en áreas de Vermont.

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, dijo que la ciudad se estaba preparando para la tormenta, pero no esperaba que fuera un evento importante, y que el momento de la nevada significaba que probablemente tendría un impacto menor en la vida de la ciudad. Tampoco se esperaban marejadas ciclónicas.

El hielo llegó la madrugada del sábado a algunas áreas del oeste de Carolina del Norte y el sur de Virginia, donde se registró desde una fina capa hasta otras alrededor de un cuarto de pulgada. El condado de Watauga, Carolina del Norte, registró algunas de las cantidades más altas, dijo el meteorólogo Dennis Sleighter de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Blacksburg, Virginia.

El Servicio Meteorológico Nacional en Mount Holly, Nueva Jersey, dijo que podrían caer de 6 a 12 pulgadas de nieve en las montañas del sur de Pocono y el norte de Nueva Jersey, y que cantidades menores de nieve y aguanieve cambiarían a lluvia en otras áreas y podrían provocar inundaciones.

Tormenta invernal también en el Oeste

En el Oeste, una advertencia de tormenta invernal estuvo vigente hasta el sábado por la noche en Sierra Nevada, desde el sur del Parque Nacional Yosemite hasta el norte de Reno, donde el NWS dijo que podrían caer hasta 20 pulgadas de nieve en las montañas alrededor del lago Tahoe, con vientos de hasta 100 millas por hora sobre las cimas de las colinas.

La Patrulla de Caminos de California dijo que numerosos giros y colisiones obligaron al cierre temporal de la I-80 durante varias horas, desde el oeste de Truckee, California, hasta la frontera estatal al oeste de Reno, donde más de 27,000 viviendas se quedaron brevemente sin electricidad debido a los fuertes vientos del mediodía. Hacia el anochecer ya se había recuperado buena parte del servicio eléctrico y los carriles en dirección oeste del interestate se habían reabierto, pero seguía nevando constantemente en Reno.

Las tormentas de nieve ya comenzaron a causar afectaciones a su paso. Una tormenta de nieve intensa en Sierra Nevada provocó el cierre de un tramo de la interestatal el sábado y dejó sin electricidad brevemente a decenas de miles de personas en Reno, Nevada.

Además, más de 13, 000 clientes de la compañía de electricidad en California se quedaron sin suministro el domingo por la mañana. Según el Servicio Meteorológico, algunas comunidades de Massachusetts ya habían registrado casi un pie de nieve el domingo por la mañana. Más de 16,000 establecimientos y casas del estado se quedaron sin suministro.

