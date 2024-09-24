Cambiar Ciudad
Meteorología

Qué impactos se pronostica que tendrá en EEUU la tormenta Helene, que se fortalece y amenaza con llegar a Florida como huracán de intensidad mayor

Ante el avance de la tormenta tropical Helene por el mar Caribe, autoridades en Florida activaron planes de emergencia preventivos con el fin de mitigar los posibles daños.

Univision picture
Por:Univision
Video Tormenta tropical Helene se forma en el Caribe con vientos de 45 millas por hora

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) advirtió que la tormenta tropical Helene, que avanza con dirección a la península de Florida, se convertirá en huracán entre la noche del martes y primera hora del miércoles.

En su último pronóstico en la noche del martes, la agencia aseguró que Helene registra vientos máximos sostenidos de cerca de 60 mph (95 km/h) pero que "se espera que Helene se intensifique rápidamente sobre el golfo de México".

En cuanto a su trayectoria, el centro de Helene pasará cerca de la costa noreste de la península de Yucatán, en México, al final del martes o primera hora del miércoles. Después, se moverá a través del este del golfo de México hasta el jueves para alcanzar la costa de Big Bend de Florida ese día en la noche.

Para el jueves, el NCH pronostica que Helene se convertirá en "un huracán de intensidad mayor".

🔴 Sigue aquí la trayectoria en vivo de la tormenta tropical Helene que podría convertirse en un peligroso huracán el miércoles🔴

La agencia dijo que el riesgo de impactos de marejada ciclónica “potencialmente mortal” y vientos huracanados aumenta conforme la tormenta avanza con dirección a la costa oeste de Florida.

En su reporte más reciente, el NHC mantiene "avisos de huracán" para las zonas entre el río Anclote y Mexico Beach, en Florida; y entre cabo Catoche y Tulum, en México, incluyendo la isla de Cozumel.

Alertan por riesgos para residentes de Florida ante la amenaza de Helene

La agencia meteorológica pidió a los residentes de Florida mantenerse alerta ante el próximo embate de Helene.

“Ya están disponibles las alertas de huracanes y marejadas ciclónicas para gran parte de esa área y los residentes en esas áreas deberían seguir los consejos dados por los funcionarios locales”, dijo el servicio.

El servicio agregó que también se espera que las fuertes lluvias ocasionen “considerables inundaciones repentinas y urbanas” a lo largo de Florida.

“Con posibles inundaciones repentinas e inundaciones urbanas en todo el sureste”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

La oficina del NWS en Miami emitió una alerta para informar que se esperan marejadas de entre 2 a 6 pies para las zonas costeras de los condados de Collier y Monroe, desde Flamingo hasta Bonita Beach.

Además, pronosticó entre 3 y 5 pulgadas de lluvias con puntos aislados de hasta 6 pulgadas.

Por su parte, el condado de Miami-Dade dijo que aunque se prevé que el mayor impacto ocurra en la costa oeste de Florida, los residentes deben estar preparados.

“Manténganse preparados”, dijo el condado. “Aunque se espera que la tormenta tropical número 9 se mantenga al oeste, podríamos ver lluvias intensas y tormentas ocasionadas por sus partes externas. Ahora es un buen momento para revisar sus kits de emergencia y sus planes de seguridad familiar”.

En ese condado se anunció la puesta en operación de albergues a partir de la 1 p.m. del miércoles.

La Junta de Comisionados del condado de Collier declaró un estado de emergencia preventivo ante la amenaza de Helene.

En un video difundido en X, el Alguacil del Condado de Monroe, Rick Ramsey, donde se ubican los Cayos de Florida, pidió a la población mantenerse alerta ante el impacto de Helene.

Ramsey dijo que se espera que se espera que para el miércoles en la noche empeoren las condiciones climatológicas en esa región.

El Condado de Monroe, Florida, donde se ubica Punta Gorda anunció la suspensión de actividades de distintas agencias como la oficina de Tránsito el miércoles y jueves.

“Se han ordenado evacuaciones para islas de barrera, áreas bajas y propensas a inundaciones, casas prefabricadas y cualquier casa que no pueda soportar vientos fuertes, como los que pueden estar formados por tormentas anteriores”, informó el condado a través de su oficina de Administración de Emergencia.

Conforme el sistema avance sobre la península de Florida, los riesgos continuarán a partir del viernes para los Apalaches del Sur y el valle de Tennessee, dijo el NWS.

Video Potencial ciclón tropical 9 amenaza con convertirse en huracán: Cuba y Florida están en alerta
