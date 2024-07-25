El infernal incendio forestal que arrasó la turística ciudad de Jasper, uno de los grandes destinos del verano en América del Norte

Video Incendio Park en el norte de California detona órdenes de evacuación

Un incendio forestal arrasó parte de la ciudad turística de Jasper, en el oeste de Canadá, donde las autoridades aún enfrentan grandes murales de fuego en medio de una ola de intenso calor.

El gobierno del primer ministro Justin Trudeau informó que desplegó oficiales del Ejército a la zona de Jasper para ayudar en las acciones de rescate.

Las autoridades también esperan que el pronóstico de lluvias en la región contribuya con el sofocamiento del incendio.

Trudeau dijo en una publicación en X, antes Twitter, que estaba movilizando “todos los recursos disponibles” para proveer asistencia a la provincia de Alberta, donde se encuentra Jasper.

Agradeció a las fuerzas de rescate que trabajan para evacuar a los habitantes de Jasper tras la devastación. Unas 25,000 personas tuvieron que ser evacuadas de la ciudad ante la amenaza del incendio.

No se han reportado víctimas mortales por el incendio.

Parque Nacional de Jasper reporta “pérdidas significativas”

Las autoridades del Parque Nacional de Jasper reportaron en sus redes sociales “pérdidas significativas” en el sitio.

Ese parque es el más grande de Canadá y es popular por sus montañas, glaciares, cascadas y lagos. Cada año unos 2.5 millones de turistas visitan el sitio.

En la ciudad, los bomberos están trabajando "para salvar tantos edificios como les sea posible y proteger la infraestructura crítica”, de acuerdo con reportes.

Parque Nacional de Jasper vive su “peor pesadilla”, dice alcalde

En una entrevista con la cadena pública CBC, el alcalde de Jasper, Richard Ireland, declaró el juves que su ciudad estaba viviendo "simplemente su peor pesadilla".

En la entrevista, sostuvo que los daños por el incendio serán "extensos" al resultar afectados múltiples edificios en la ciudad.

"Esto simplemente es la peor pesadilla de nuestra comunidad", dijo visiblemente conmovido. "Me siento devastado, hecho pedazos e indefenso ante el poder de la naturaleza".

Añadió que, sin embargo, la comunidad de Jasper es "resiliente" y que esa característica le ayudará a los habitantes a salir adelante ante los daños.

Danielle Smith, titular del gobierno provincial de Alberta, dijo que entre el 30% y 50% de las estructuras en Jasper habían sufrido daños o fueron destruidas.

"Esto va a implicar una reconstrucción significativa y un desplazamiento significativo", sostuvo, de acuerdo con AP.

Autoridades locales también dijeron a la prensa local que el incendio actual es “significativamente más grande y agresivo” que otros incendios registrados en el pasado en Jasper.

En meses recientes Canadá ha experimentado múltiples incendios provocados por el impacto de rayos en el oeste del país, que también sufre una severa sequía.

En total, en la provincia de Alberta el jueves se registraban más de 170 incendios activos, incluidos más de una docena en la región de Fort McMurray, un centro de explotación de arenas bituminosas.

Existe temor de que el vasto país norteamericano nuevamente se vea afectado por una temporada de megaincendios similar a la del año pasado.

En 2023, el país vivió un verano apocalíptico y registró la peor temporada de incendios de su historia: 15 millones de hectáreas fueron arrasadas por las llamas y más de 200.000 personas fueron evacuadas, reportó la agencia AFP.

