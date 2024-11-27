Así es el frente ártico que amenaza con impactar a millones de viajeros en 'Thanksgiving'

Video ¿Cómo estará el pronóstico del tiempo para 'Thanksgiving'? Esto es lo que se espera

Un frente de mal tiempo proveniente del Ártico amenaza con traer una ola de malas condiciones climatológicas a medida que millones de viajeros se preparan para trasladarse con sus familias para el Día de Acción de Gracias.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) un frente ártico de gran magnitud se desplaza este miércoles por el Medio Oeste con dirección al Este del país.

Desde el miércoles hasta las primeras horas del jueves, se esperan precipitaciones mixtas desde el norte de Arizona, luego las llanuras y terminando en la parte superior del Medio Oeste.

Las precipitaciones se pronostican hasta Pensilvania, Nueva York y partes de Nueva Inglaterra, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Además, el NWS pronosticó bajas temperaturas hasta el sábado en partes del noreste.

Los meteorólogos, sin embargo, pronostican un tiempo despejado en la mayor parte de los dos tercios occidentales del país el jueves y viernes.

Sin embargo, también dijeron que se esperan lluvias y posiblemente tormentas eléctricas para el sureste, lo que podría aumentar el riesgo de interrupciones de los vuelos.

Pronostican fuertes nevadas en varias regiones de EEUU

El NWS dijo que se esperan fuertes caídas de nieve y precipitaciones en las Rocosas de Colorado este miércoles.

Además se espera que en algunas zonas caigan hasta 10 pulgadas de nieve en esa región y que las temperaturas desciendan drásticamente.

La agencia meteorológica sostuvo que la región del Medio Oeste y los Grandes Lagos podría registrar nevadas con acumulaciones de entre 4 y 8 pulgadas, en particular en el norte de Michigan.

También zonas de Nueva Inglaterra y los Apalaches podrían experimentar fuertes nevadas.

Los especialistas del NWS dijeron que también podrían registrarse lluvias y ventarrones en algunas áreas de Boston y Nueva York.

En partes partes del norte de New Hampshire, el norte de Maine y las montañas Adirondacks se pronostican nevadas.

Mal clima podría impactar a millones de viajeros por aire y tierra

Los pronósticos de mal tiempo se pronostican mientras casi 80 millones de estadounidenses se preparaban para hacer viajes en automóvil de al menos 50 millas de distancia durante el periodo vacacional , de acuerdo con la compañía de seguros AAA.

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA por sus siglas en inglés) esperaba examinar a 18.3 millones de personas en los aeropuertos de Estados Unidos durante el mismo período de siete días.

Eso sería un 6% más que durante los días correspondientes del año pasado, pero se ajusta a un patrón establecido a lo largo de 2024.

La TSA se preparaba para recibir a la mayor cantidad de viajeros el domingo, lo que podría superar el récord de 3.01 millones establecido el domingo posterior al feriado del 4 de julio.

La escasez de personal de la FAA también podría generar retrasos

El administrador de la TSA, David Pekoske, dijo que su agencia está lista, con la mayor plantilla de personal de su historia, pero que la actual escasez de controladores de tráfico aéreo en la Administración Federal de Aviación (FAA en inglés) podría provocar retrasos en los vuelos.

El administrador de la Administración de la FAA, Mike Whitaker, dijo la semana pasada que su agencia probablemente utilizará medidas especiales para hacer frente a la escasez en algunas instalaciones.

"Si nos falta personal, ralentizaremos el tráfico según sea necesario para mantener el sistema seguro", dijo.

En los últimos dos años, medidas similares han causado demoras en los vuelos en la ciudad de Nueva York y en Florida.

La FAA ha enfrentado dificultades durante mucho tiempo debido a la escasez de controladores que los funcionarios de las aerolíneas esperan que dure años, a pesar de los elevados objetivos de contratación de la agencia.

Con información de The Associated Press.

