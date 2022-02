El meme sobre Rusia y Ucrania que te parece chistoso puede ofender y generar odio: sé cuidadoso en tiempos de conflicto

No hay dudas de que hacer chistes con temas conflictivos no es una buena idea. Si no te interesa involucrarte en una pelea online, aléjate de posibles memes o bromas relacionadas con la tensión que se vive en este momento en Europa del Este. Y, si conoces a alguien que esté amplificando este tipo de contenido porque piensa que no pasa de ser un chiste, recuérdale que no tenemos control sobre cómo nuestros familiares y amigos va a recibirlo e interpretarlo. Puede que estos memes les parezcan reales. Puede que les parezcan odiosos.