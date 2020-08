Un peligroso trío de ondas tropicales genera temores sobre una muy activa temporada de huracanes

La nueva onda que aún no sale de África ya ha sido marcada con un 20% de probabilidades de que se desarrolle en los próximos cinco días.

"El sistema 97L podría representar una amenaza de lluvias para la península de Yucatán, e incluso para Nicaragua y Honduras, pero realmente no se visualiza adquiriendo mucha fuerza, ni causando daños porque viene muy de prisa. Pero el 98L sí tiene más probabilidades de llegar a las islas de Barlovento entre el jueves y el viernes, luego moverse alrededor del fin de semana hacia Puerto Rico y República Dominicana", adujo Martínez.

Según el especialista, la onda tropical 98L aún no tiene un centro definido, algo que puede constituir una amenaza a las islas del Caribe, a la Florida y a la costa este de los Estados Unidos.

Los posibles nombres de estos fenómenos tropicales

El Centro Nacional de Huracanes no comenzará a emitir pronósticos de trayectoria hasta que se forme un huracán o se espere que se forme cerca de tierra firme o un territorio insular.

Recomendaciones a tener en cuenta

A pesar de que oficialmente la temporada de huracanes comenzó el 1 de junio, en poco más de dos meses ya se han presentado varios fenómenos que han tenido nombres propios, algo que no es muy común durante todos los años.

"Estamos teniendo una temporada muy activa, lo que significa que hay más probabilidades de que alguno de estos fenómenos cause daño, aunque no por ser más activa signifique que es más peligrosa, puesto que a veces ninguno de las tormentas toca tierra", indicó Martinez, advirtiendo que sí hay que estar preparados con suministros de comida enlatada, agua en galones, generadores de electricidad y sobre todo, estar pendiente de las actualizaciones de las entidades competentes para saber si hay que evacuar o no una zona determinada.