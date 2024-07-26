Abogado de ‘El Mayo’ Zambada dice que el capo no se entregó y que fue llevado a EEUU "en contra de su voluntad"

Video ¿Qué representa la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López para el Cartel de Sinaloa?

El abogado que representa al capo del Cartel de Sinaloa Ismael ‘El Mayo’ Zambada dijo que su cliente no se entregó a la justicia, sino que fue trasladado con engaños a los Estados Unidos.

Frank Pérez, defensor del capo, dijo al diario Los Angeles Times que su representado fue trasladado “en contra de su voluntad” al aeropuerto cerca de la ciudad de El Paso, donde fue arrestado junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

‘El Chapo’ actualmente purga una sentencia de cadena perpetua más 30 años en los Estados Unidos.

Guzmán López era uno de los líderes de la facción de ‘Los Chapitos’ del Cartel de Sinaloa, que actualmente está en pugna con otras facciones internas por el control del grupo criminal.

En una breve entrevista con el LA Times, Pérez rechazó las versiones de que Zambada se haya entregado al gobierno de los Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por su captura.

“No tengo comentarios más que decir que él no se entregó voluntariamente. Él fue traído en contra de su voluntad”, declaró.

‘El Mayo’ Zambada se declara “inocente” ante la justicia de EEUU

‘El Mayo’ se declaró “inocente” ante una corte federal en El Paso de los cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas.

En un comunicado tras la captura de Zambada, de 76 años, y Guzmán López, de 38, el Departamento de Justicia dijo que ambos están acusados de haber encabezado las operaciones del cartel, incluida la producción de fentanilo.

El abogado de ‘El Mayo’ también defendió anteriormente al hijo del capo, Vicente Zambada Niebla, alias ‘El Vicentillo’, quien fue condenado a 15 años de prisión en una corte federal de Chicago.

‘El Vicentillo’ fue liberado en el 2021 tras su labor como testigo protegido en el juicio en contra de ‘El Chapo’.

De acuerdo con The New York Times, una jueza federal en El Pasó fijó la primera audiencia de ‘El Mayo’ en esa ciudad para el 31 de julio a las 11:00 am.

El diario reportó que se espera que Guzmán López comparezca ante una corte federal en Chicago, donde enfrenta cargos por narcotráfico.

Su hermano, Ovidio Guzmán López, fue extraditado a los Estados Unidos en septiembre y se espera que enfrente un juicio en Chicago, también por cargos relacionados con sus operaciones dentro del cartel.

