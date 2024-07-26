Cambiar Ciudad
Cartel de Sinaloa

Abogado de ‘El Mayo’ Zambada dice que el capo no se entregó y que fue llevado a EEUU "en contra de su voluntad"

El representante legal del capo sostuvo que Zambada fue llevado en contra de su voluntad a territorio estadounidense, donde enfrenta cargos de narcotráfico y lavado de dinero.

Por:
Univision
Video ¿Qué representa la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López para el Cartel de Sinaloa?

El abogado que representa al capo del Cartel de Sinaloa Ismael ‘El Mayo’ Zambada dijo que su cliente no se entregó a la justicia, sino que fue trasladado con engaños a los Estados Unidos.

Frank Pérez, defensor del capo, dijo al diario Los Angeles Times que su representado fue trasladado “en contra de su voluntad” al aeropuerto cerca de la ciudad de El Paso, donde fue arrestado junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

PUBLICIDAD

‘El Chapo’ actualmente purga una sentencia de cadena perpetua más 30 años en los Estados Unidos.

Guzmán López era uno de los líderes de la facción de ‘Los Chapitos’ del Cartel de Sinaloa, que actualmente está en pugna con otras facciones internas por el control del grupo criminal.

Más sobre Cartel de Sinaloa

De qué acusan a Julio César Chávez Jr y otras claves tras la súbita detención por ICE del boxeador mexicano
4 mins

De qué acusan a Julio César Chávez Jr y otras claves tras la súbita detención por ICE del boxeador mexicano

Justicia
Detención de 'El Mayo' Zambada: ¿Quién va a controlar ahora el Cartel de Sinaloa? ¿Se avecina una ola de violencia en México?
5 mins

Detención de 'El Mayo' Zambada: ¿Quién va a controlar ahora el Cartel de Sinaloa? ¿Se avecina una ola de violencia en México?

Justicia
¿Entregó Joaquín Guzmán López a ‘El Mayo’ Zambada? Los reportes que sugieren una "traición" del más alto nivel en el Cartel de Sinaloa
5 mins

¿Entregó Joaquín Guzmán López a ‘El Mayo’ Zambada? Los reportes que sugieren una "traición" del más alto nivel en el Cartel de Sinaloa

Justicia
Arrestos de 'El Mayo' y Guzmán López sin intervención mexicana revelan la "situación crítica" de la colaboración entre EEUU y México
3 mins

Arrestos de 'El Mayo' y Guzmán López sin intervención mexicana revelan la "situación crítica" de la colaboración entre EEUU y México

Justicia
Condenan a 12 años de cárcel a uno de los detenidos por la masacre de los LeBarón en México
3 mins

Condenan a 12 años de cárcel a uno de los detenidos por la masacre de los LeBarón en México

Justicia
¿Qué condena merece 'El Chapo'? La Fiscalía pide cadena perpetua y su defensa culpa a 'El Mayo'
5 mins

¿Qué condena merece 'El Chapo'? La Fiscalía pide cadena perpetua y su defensa culpa a 'El Mayo'

Justicia
La insólita historia de la hispana que reza para que ‘El Chapo’ Guzmán salga en libertad
6 mins

La insólita historia de la hispana que reza para que ‘El Chapo’ Guzmán salga en libertad

Justicia
Emma Coronel, esposa de ‘El Chapo’, se roba el show desde la segunda fila en la corte de Brooklyn
5 mins

Emma Coronel, esposa de ‘El Chapo’, se roba el show desde la segunda fila en la corte de Brooklyn

Justicia
Defensa de 'El Chapo' lucha contra la extradición ante la posibilidad de que su cliente enfrente la pena de muerte
4 mins

Defensa de 'El Chapo' lucha contra la extradición ante la posibilidad de que su cliente enfrente la pena de muerte

Justicia
Esposa de 'El Chapo' pide a la CIDH que verifique sus denuncias de malos tratos en prisión
3 mins

Esposa de 'El Chapo' pide a la CIDH que verifique sus denuncias de malos tratos en prisión

Justicia

En una breve entrevista con el LA Times, Pérez rechazó las versiones de que Zambada se haya entregado al gobierno de los Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por su captura.

“No tengo comentarios más que decir que él no se entregó voluntariamente. Él fue traído en contra de su voluntad”, declaró.

‘El Mayo’ Zambada se declara “inocente” ante la justicia de EEUU

‘El Mayo’ se declaró “inocente” ante una corte federal en El Paso de los cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas.

En un comunicado tras la captura de Zambada, de 76 años, y Guzmán López, de 38, el Departamento de Justicia dijo que ambos están acusados de haber encabezado las operaciones del cartel, incluida la producción de fentanilo.

El abogado de ‘El Mayo’ también defendió anteriormente al hijo del capo, Vicente Zambada Niebla, alias ‘El Vicentillo’, quien fue condenado a 15 años de prisión en una corte federal de Chicago.

‘El Vicentillo’ fue liberado en el 2021 tras su labor como testigo protegido en el juicio en contra de ‘El Chapo’.

De acuerdo con The New York Times, una jueza federal en El Pasó fijó la primera audiencia de ‘El Mayo’ en esa ciudad para el 31 de julio a las 11:00 am.

El diario reportó que se espera que Guzmán López comparezca ante una corte federal en Chicago, donde enfrenta cargos por narcotráfico.

PUBLICIDAD

Su hermano, Ovidio Guzmán López, fue extraditado a los Estados Unidos en septiembre y se espera que enfrente un juicio en Chicago, también por cargos relacionados con sus operaciones dentro del cartel.

Mira también:

Video Gobierno de México confirma que Ovidio Guzmán, el hijo de 'El Chapo', no fue liberado en EEUU
Relacionados:
Cartel de SinaloaEstados Unidos de AméricaNarcotráficoFentaniloDrogas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD