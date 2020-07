La Corte Suprema da luz verde a la segunda ejecución federal de esta semana

Los abogados de Purkey, de 68 años, habían afirmado que el reo tenía demencia y que no era apto para ser ejecutado. También dijeron que si la ejecución de Purkey no tuvo lugar el miércoles, el gobierno necesitaría establecer una nueva fecha. Pero los abogados federales alegaron que no había obstáculo para llevar a cabo la ejecución el jueves si la Corte Suprema levantaba las dos órdenes judiciales que retenían el caso.