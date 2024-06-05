"No estamos en peligro, somos el peligro": jefe de la ONU compara al ser humano con el meteorito que extinguió los dinosaurios

El rol que tiene la humanidad en el destructivo calentamiento global es equivalente al meteorito que extinguió a los dinosaurios de la Tierra, aseveró este miércoles António Guterres, secretario general de Naciones Unidas.

“Como el meteorito que extinguió a los dinosaurios, nosotros estamos teniendo un impacto descomunal”, dijo Guterres en un discurso en Nueva York. “ En el caso del cambio climático, nosotros no somos los dinosaurios. Somo el meteorito. Nosotros no estamos en peligro. Somos el peligro”.

En su discurso, dictado en el Museo de Historia Natural de Nueva York, Guterres también dijo en tono optimista que los humanos representan “la solución” e hizo un llamado a llevar a cabo una esfuerzo global conjunto para limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius.

Advierte por 12 meses consecutivos de calor récord

Guterres reiteró los llamados a actuar frente al calentamiento global ante el reporte emitido por el observatorio europeo del clima, Copernicus, que informó que mayo fue el mes más caluroso del que se haya tenido registros.

En mayo, la temperatura media mundial, en tierra y en océanos, se situó en 1.52 grados Celsius, por encima de la norma de un mes de mayo en la segunda mitad del siglo XIX.

Esto significa que la Tierra cumplió 12 meses consecutivos batiendo récords de calor, de acuerdo con Copernicus.

En su reporte, el observatorio europeo informó que la temperatura media mundial de los últimos 12 meses, de junio de 2023 a mayo de 2024, “es la más alta jamás registrada, es decir, 1.63° C por encima del promedio preindustrial de 1850-1900.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la ONU también informó este miércoles que existe un 80 por ciento de probabilidad de que la temperatura promedio anual global exceda el límite de 1.5 grados Celsius en al menos uno de los cinco años siguientes, informó Guterres.

De acuerdo con la OMM, el fenómeno climático natural El Niño ha acentuado desde hace un año los efectos del calentamiento del planeta. Sin embargo, "muestra signos de que está llegando a su fin", informó la agencia en un reporte emitido el lunes.

El ciclo opuesto, La Niña, sinónimo de temperaturas mundiales más frescas, debería llegar más tarde este año, según la OMM. Pero este enfriamiento, advierten los climatólogos, podría ser en promedio muy débil comparado con el efecto contrario, es decir, el calentamiento generado por las emisiones de CO2 de la humanidad.

“ La batalla por los 1.5 grados será ganada o perdida en esta década, bajo la supervisión de los líderes de hoy. Todo depende de las decisiones que esos líderes tomen, o fracasen en tomar, especialmente en los siguientes 18 meses”, advirtió el jefe de la ONU en su discurso del miércoles.

ONU pide prohibir publicidad de combustibles fósiles

Al señalar que los países signatarios del Acuerdo Climático de París deben asumir nuevos límites a la emisión de gases de efecto invernadero para el 2025, Guterres hizo un llamado a las naciones a prohibir la publicidad de los combustibles fósiles.

"Muchos gobiernos restringen o prohíben publicidad de productos que dañan la salud, como el tabaco", afirmó el secretario de la ONU. " Algunos ahora están haciendo lo mismo con los combustibles fósiles. Exhorto a todos los países a prohibir la publicidad de empresas de combustibles fósiles. Y a los medios de comunicación y empresas de tecnología que dejen de recibir las publicidades".

También pidió a los gobiernos a considerar la aplicación de un impuesto especial a las empresas de combustibles fósiles que contribuya a la lucha contra el calentamiento global.

Guterres también hizo un llamado a las naciones ricas a eliminar gradualmente la producción del carbón para el 2023 y reducir el consumo de petróleo y gas hasta en un 60 por ciento para el 2035.

“No podemos aceptar un futuro en el que los ricos estén protegidos en burbujas con aire acondicionado, mientras el resto de la humanidad es azotada por un clima letal en tierras inhabitables”, dijo.

