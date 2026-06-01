Migrantes Trump sorprende al celebrar la liberación de Justo Betancourt de Alligator Alcatraz; esto dijo En medio de los rumores por el posible cierre del polémico centro de detención Alligator Alcatraz, Trump publica un inusual mensaje en sus redes sociales felicitando a Justo Betancourt tras haber quedado libre. El migrante cubano fue detenido por ICE y estuvo a punto de ser deportado

Video "Bienvenido a casa, Justo Betancourt": Trump reacciona a la liberación del cubano que estuvo en Alcatraz de los Caimanes

Donald Trump sorprende con un mensaje que dejó atónito al mundo. En una publicación en la red social Truth Social celebró la liberación de un inmigrante cubano que estuvo detenido en Alligator Alcatraz, el polémico centro de detención de los Everglades (al oeste de Miami, Florida) sobre el que se debate su posible cierre.

"Bienvenido a casa, Justo Betancourt, cuya hija, Arianne, luchó con gran tenacidad para liberar a su padre de Alligator Alcatraz. Disfruten juntos de su libertad", dice el mensaje de Trump.

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Betancourt, migrante cubano de 54 años, fue liberado el pasado 14 de mayo de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en cumplimiento de una orden emitida por un juez federal, tras permanecer más de seis meses interno en el centro Alligator Alcatraz, que Trump inauguró en 2025.

Es un gesto insólito del presidente, ya que Trump acostumbra a criticar a los jueces federales que emiten órdenes a favor de inmigrantes para evitar su deportación. Medios como The Independent señalaron que el mensaje sería un intento del presidente por suavizar su imagen pública de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2026.

¿Quién es Justo Betancourt?

Justo Betancourt tiene 54 años y nació en Cuba, pero residía en Estados Unidos desde hace más de 36 años. El 29 de octubre de 2025, al acudir a su cita anual con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), quedó arrestado.

Según documentos judiciales consultados por la agencia EFE, le hicieron firmar un documento en inglés que él no comprendía. Al parecer, se lo presentaron como un trámite habitual de registro anual pero en realidad era una solicitud de autodeportación.

En esa misma audiencia fue trasladado a un centro de detención y posteriormente llegó a ser enviado a México para ejecutar la autodeportación. Pero el país vecino lo rechazó alegando motivos de salud y EEUU lo tuvo que readmitir. Finalmente, decidieron internarlo. Estuvo en total seis meses detenido y permaneció mayoritariamente en Alligator Alcatraz (aunque también en el Centro de Procesamiento de Servicios Krome North, en Miami, de donde fue liberado).

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El 13 de mayo, el juez federal de distrito Kyle Dudek le concedió un recurso de habeas corpus. Se trata de un recurso legal que permite que se presente a un detenido ante un juez para que éste determine si su arresto es legal o no y, si procede, ordene su liberación. Se determinó que la detención había sido errónea y se ordenó su liberación la madrugada del 15 de mayo.

Según publica la Agencia EFE, Betancourt había perdido su residencia permanente debido a cargos criminales que incluyen conspiración para distribuir metanfetaminas; algo que choca frontalmente con la política migratoria de Trump, quien anunció al llegar a la Casa Blanca que redoblaría esfuerzos para perseguir el narcotráfico.

Así vivió Betancourt su detención en centro de ICE

"Yo creo que no hay ser humano o animal al que traten como lo hacían en Alcatraz". Con estos términos se refería Justo Betancourt al tiempo que permaneció interno en el polémico centro de ICE. Asegura que dejó una profunda huella en él y describe así cómo sintió que perjudicaba su salud: "llegó un momento cuando me dio un ataque que no podía más. Sentía dolor, nostalgia y me atacó la cabeza", asegura Betancourt.

Justo asegura que sufrió un episodio de derrame cerebral del que le quedaron secuelas. Relata que después del ataque tuvo dificultades para hablar y que los funcionarios se burlaban de él. También se emociona al recordar la situación de los compañeros que conoció allí. "Yo lloraba y sido llorando cuando recuerdo lo que viví allí y a cuántas personas dejé atrás", confiesa Justo Betancourt.

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Su hija enarboló la bandera de los derechos de los migrantes detenidos por ICE y no paró de denunciar la situación de su padre y las secuelas que podría haberle producido el trato que recibió.

La lucha de su hija: Arianne Betancourt

Su hija Arianne Betancourt, de 33 años, dejó su trabajo como guía turística para dedicarse en exclusiva a la campaña por la liberación de su padre. Llegó a denunciar que lo encadenaron hasta 23 horas al día mientras estuvo preso. Emprendió numerosas acciones de protesta, como las vigilias semanales frente al centro de detención. También llevó las denuncias a manifestaciones en Minneapolis y Chicago.

Pero la lucha de la familia no finalizó con su liberación. Las condiciones en que Betancourt abandonó el centro alarmaron a su familia. Arianne denunció que su padre sufrió un derrame cerebral durante su detención y que, tras su puesta en libertad, llegó a casa sin poder caminar bien y con el habla arrastrada.

Además denunció un agravamiento de su enfermedad de diabetes. Su hija indicó que cuando salió del centro, los niveles de glucosa de su padre rozaban los 500mg, incluso tras recibir insulina (cuando los valores normales están entre 80-120 mg). Arianne denunció que durante su internamiento en el centro, cuando su padre solicitaba insulina, los guardias le respondían que podía conseguirla en México.

Días después de su liberación, Betancourt fue hospitalizado para evaluar si estaba sufriendo derrames cerebrales. Los médicos no pudieron practicarle una resonancia magnética para confirmar el diagnóstico porque el grillete electrónico en su tobillo lo impedía.

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¿Qué es Alligator Alcatraz?

Su nombre oficial es South Florida Detention Facility. Trump impulsó su apertura y se puso en funcionamiento el 3 de julio de 2025 en los Everglades (un humedal de Florida). Terminó popularizándose como 'Alligator Alcatraz' y recibió el respaldo de la entonces secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y el gobernador de Florida Ron DeSantis.

Era un antiguo aeródromo que en cuestión de días se transformó en emblema de la promesa de Trump de controles más estrictos sobre migración. En tiempo récord levantaron un vallado metálico y dispusieron carpas para albergar a los detenidos. En su inauguración, anunciaron que podrían internar en su interior a 5,000 migrantes.

Un autobús sale del centro de detención de inmigrantes «Alligator Alcatraz» en los Everglades de Florida, el martes 26 de mayo de 2026, en Ochopee, Florida. (Foto de AP/Rebecca Blackwell) Imagen Rebecca Blackwell/AP Photo/Rebecca Blackwell

¿El polémico centro de detención Alligator Alcatraz va a cerrar?

El congresista Maxwell Frost afirmó que el centro de detención Alligator Alcatraz estaría reduciendo operaciones y hasta podría cerrar tras una visita realizada el 26 de mayo. Según dijo, actualmente habría unas 655 personas detenidas, una cifra considerablemente menor a la reportada semanas atrás. Además, aseguró que no encontró actividad en varias áreas de procesamiento y criticó la falta de claridad de la administración estatal sobre el futuro del centro.