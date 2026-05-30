Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) Reglas más duras, platos vacíos: El drama de las familias que quedaron fuera del programa de asistencia nutricional Desde el pasado 1 de enero, las normas del programa de asistencia alimentaria cambiaron, afectando a familias, adultos mayores o personas sin empleo

Video Así distribuyen alimentos gratuitos en Los Ángeles ante recortes en el programa de ayuda SNAP

El endurecimiento de las reglas del Programa de Asistencia Nutricional obliga a cientos de personas a buscar alternativas para comer.

María Teresa Hernández, residente de Los Ángeles, asistió por primera vez a la entrega de despensas al no tener trabajo y recursos insuficientes para comer. Fue una de las primeras 2,000 personas en recibirla.

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“Pues como le digo, ya no trabajo, no hay dinero, vamos a comprar, pero pues se va rápido la comida”, narró.

En entrevista con N+Univisión, se avergüenza de este momento por el que pasa, pero r econoce que la necesidad es mayor.

“No he dejado de comer, pero s e me ha dificultado; ya compro más limitado”, explica al no contener el llanto.

Otra de las despensas que contiene alimentos de la canasta básica, entre ellos f rutas, verduras, pastas, frijoles, así como pollo y atún, fue entregada a Ana Deisy Castañeda, quien reconoció que la asistencia le servirá mucho.

“Muchísimo nos va a ayudar con comida para toda la familia, para nuestros hijos, para los hijos de ella”, indicó.

Reglas afectan a personas adultas y sin empleo

El evento para la entrega de los apoyos alimenticios fue organizado por la Oficina Supervisora del Condado de Los Ángeles. Hilda Solís, encargada del programa, asegura que muchas personas están pasando hambre por el endurecimiento de las reglas del Programa de Asistencia Nutricional.

A partir del 1 de marzo de 2026, las normas federales cambiaron. Las nuevas reglas obligan a los beneficiarios en buen estado de salud de entre 18 y 64 años a tener un trabajo y comprobar que es necesario el apoyo para garantizar la alimentación de menores de 14 años.

Las medidas, menciona Hilda Solís, afectarán a cientos de personas sin empleo. La situación se agrava por las distintas redadas del ICE.

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“Sabemos que hay mucha pobreza, mucha gente de bajo ingreso, especialmente las personas de la tercera edad y las personas que ahorita están buscando trabajo”, comentó Hilda Solís.

Los apoyos alimentarios son entregados sin condicionantes. Los beneficiarios no dan información sobre su estatus migratorio y mucho menos sobre sus ingresos monetarios.

Bancos de alimentos con pocos recursos

Juan Carlos Montebello, habitante de Montebello, California, explicó que son entregados gracias a bancos de alimentos que enfrentan una situación difícil por la demanda.

“Esta distribución se hace en parte gracias a los bancos de alimentos; sin embargo, según se nos informa, ellos también están pasando por una situación bastante difícil”, indicó.

Olivia Cervantes, del Banco Regional de Alimentos, llamó a realizar donaciones.

“Es muy importante que la gente done, para que ayudemos a nuestros vecinos a tener algo de comer todos los días”, dijo.