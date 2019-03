Tijuanenses se roban el alambre de púas que el gobierno de Trump colocó para blindar la frontera

Arcelia Tejada, una anciana tijuanense, dijo a Noticias Univision que le parecía buena idea proteger su casa usando los rollos metálicos que puso el gobierno de EEUU en la garita de San Ysidro y sobre la valla metálica que separa ambos países. “Porque aquí ya se me han brincado mucho, ya me han robado, se me han metido a la casa”, contó la mujer.