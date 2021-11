Encuentran cerca de 600 migrantes dentro de dos camiones que viajaban por el sur de México

“Ellos dan un papel pero solo para Tapachula, no puedes viajar en todas las partes de México, no puedes coger un bus para buscar trabajo, pero en Chiapas no hay trabajo”, explicó. Louigens aseguró que él se quedará donde encuentre un empleo y que solo entrará en Estados Unidos de forma legal. “No puedo sacrificarme para que luego me manden a mi país”.