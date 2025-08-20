El arresto por ICE de la 'influencer' colombiana Tatiana Martínez mientras trasmitía en vivo en Los Ángeles

Video De activista en TikTok a un centro de detención de ICE: La historia de Leidy Mafla

La influencer colombiana Tatiana Martínez , conocida en TikTok por documentar y comentar sobre operativos migratorios, fue arrestada en Los Ángeles por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Martínez, cuyo nombre real es Leidy Tatiana Mafla-Martínez, se encontraba transmitiendo desde su vehículo cuando oficiales federales se acercaron y la obligaron a descender.

Durante la operación, que quedó registrada en varios videos difundidos en redes sociales, la joven de 23 años fue inmovilizada en el suelo y perdió el conocimiento, por lo que se escuchan gritos de personas que piden llamar al 911.

La detención de Tatiana Martínez fue captada en vivo

El hecho ocurrió la mañana del viernes 15 de agosto afuera de la residencia donde vivía la influencer en Los Ángeles. Agentes federales se aproximaron al automóvil de Martínez, abrieron la puerta del conductor y la sacaron por la fuerza. El incidente fue transmitido en tiempo real a sus más de 37.000 seguidores en TikTok, lo que convirtió el arresto en un episodio viral.

Otros usuarios de redes también captaron el momento desde fuera. En las imágenes, reproducida, se observa a Martínez tendida boca abajo, gritando “yo no soy una criminal” y cubriéndose el rostro. Instantes después, algunos presentes llaman al 911 asegurando que la mujer estaba inconsciente.

Tras el incidente, Martínez fue trasladada al Hospital White Memorial para recibir atención médica. Posteriormente fue llevada a la Instalación Regional de Detención Imperial en Calexico, California, de acuerdo con un reporte de CNN.

En un episodio que agregó tensión al arresto de Martínez, un vehículo de ICE fue remolcado por una grúa y retirado del lugar. Imágenes virales muestran a un agente persiguiendo el vehículo.

El acto se interpretó en redes sociales como un símbolo de resistencia ante la acción policial.

El arresto de la influencer colombiana se derivó de una condena previa

“Leidy Tatiana Mafla-Martínez es una extranjera ilegal de origen colombiano que fue condenada por conducir bajo la influencia del alcohol en Los Ángeles. Martínez ingresó al país en 2022 y fue liberada por la administración Biden. Bajo el presidente Trump y la Secretaria Noem si infringes la ley, enfrentarás las consecuencias”, dice un mensaje del DHS en X (antes Twitter) .

Martínez se hizo conocida en Estados Unidos tras publicar contenidos sobre los operativos migratorios impulsados durante la administración de Donald Trump. En sus videos, que mezclaban comentarios personales con guías de “conozca sus derechos”, compartía consejos dirigidos a migrantes en situación irregular frente a redadas de ICE.

La secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, dijo a Newsweek que estará bajo custodia de ICE en espera del proceso de deportación. Sobre el vehículo de ICE remolcado durante la detención comentó: “La secretaria Noem ha sido clara: Cualquiera que intente obstaculizar la aplicación de la ley será encontrado y procesado con todo el rigor de la ley”.

