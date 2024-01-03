Más de 60 republicanos encabezados por Mike Johnson viajan a la frontera para presionar a Biden por un pacto migratorio

Video Llega a Illinois un segundo avión lleno de inmigrantes provenientes de Texas: "No están preparados para el frío"

Un grupo de legisladores republicanos encabezados por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, viajan este miércoles a la frontera en un nuevo intento por presionar al gobierno de Joe Biden y los demócratas para que acepten nuevas y severas políticas migratorias en el debate sobre el presupuesto de gastos 2024 y con ello se evite un cierre del gobierno.

La delegación de Johnson incluye a más de 60 republicanos del ala conservadora y ultraconservadora del Partido Republicano, quienes presionan a la Casa Blanca para que adopte una política migratoria de 'tolerancia cero' similar a la implementada por el expresidente Donald Trump y con ello frene la ola migratoria indocumentada que en los últimos tres años ha ido en aumento.

Se espera que, durante la visita a Eagle Pass, Texas, Johnson ataque a Biden por el aumento en los cruces de migrantes y le exija que tome medidas enérgicas, entre ellas deportaciones aceleradas de extranjeros indocumentados que tratan de entrar a Estados Unidos y reanude la construcción del muro fronterizo, dijo el diario The New York Times.

La publicación The Hill dijo que el viaje de la delegación liderada por Johnson es solo el último ejemplo de la estrategia republicana, cuya atención en los comicios presidenciales de 2024 incluye mantener en la primera línea de debate el tema de la inmigración irregular en la frontera.

En diciembre Johnson envió una carta a Biden instándolo a tomar acciones ejecutivas para detener los cruces fronterizos que han puesto en jaque la capacidad de respuesta del gobierno federal. En la misiva, Johnson también le pidió al mandatario imponer políticas de inmigración más estrictas, una exigencia no negociable por parte de los republicanos para aprobar el presupuesto de gastos 2024.

Qué dice la Casa Blanca

Tras conocer el viaje, la Casa Blanca criticó la inacción por parte de los republicanos y los instó a trabajar de manera bipartidista para alcanzar un acuerdo entre ambos partidos que permita atender la crisis fronteriza respetando el debido proceso migratorio.

“Después de votar en 2023 para eliminar a más de 2,000 agentes de la Patrulla Fronteriza y erosionar nuestra capacidad de incautar fentanilo, los republicanos de la Cámara de Representantes abandonaron Washington a mediados de diciembre, incluso cuando el presidente Biden junto a republicanos y demócratas en el Senado permanecían para seguir adelante con un acuerdo bipartidista”, dijo Andrew Bates, portavoz de la Casa Blanca.

El funcionario agregó que “en este momento, en lugar de unirse a la Administración Biden y a los miembros de ambos partidos en el Senado para encontrar puntos en común, el presidente Johnson continúa bloqueando la financiación propuesta por el presidente Biden para a contratar miles de nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza, contratar a más funcionarios (que procesan peticiones) de asilo y de inmigración, jueces, proporcionar subvenciones adicionales a las comunidades locales que acogen a inmigrantes e invertir en tecnología de vanguardia que es fundamental para evitar que el mortal fentanilo ingrese a nuestro país”.

A finales de octubre del año pasado el gobierno de Biden envió una solicitud al Congreso para que ambas cámaras aprueben una partida presupuestaria urgente de más de $100,000 millones que incluye una asistencia de $14,300 millones para Israel y un nuevo paquete de financiamiento para Ucrania por $61,400 millones.

El pedido hecho por el gobierno también contempló unos $14,000 millones para gastos en la frontera con México, entre ellos contratación de nuevos agentes federales, combate al narcotráfico y el tráfico de personas, deportaciones y compra de tecnología de avanzada para aumentar la vigilancia en los puertos de entrada.

Los fondos solicitados por la Casa Blanca son congruentes con la propuesta de reforma migratoria que Biden propuso cuando asumió el mando de la nación en 2021. Pero Bates dijo que los republicanos de la Cámara de Representantes “han obstruido la propuesta de reforma migratoria y, año tras año, han votado consistentemente en contra de su financiamiento sin precedentes para la seguridad fronteriza, paralizando nuestra seguridad fronteriza en nombre de demandas partidistas extremas”.

La llegada de migrantes no se detiene

Mientras los republicanos se dirigen a la frontera y la Casa Blanca presiona a la oposición para alcanzar un acuerdo entre ambos partidos para destinar fondos al Departamento de Seguridad Nacional, miles de inmigrantes diariamente siguen llegando a la frontera entre México y Estados Unidos con el objetivo de entrar, la mayoría utilizando el recurso del asilo.

La Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) reporta nuevamente encuentros récord en la frontera sur en diciembre, situación que Johnson mencionó en su carta a Biden en diciembre diciendo que “ahora somos más vulnerables que nunca a un ataque terrorista en nuestra patria”.

El legislador agregó que esta situación “ha socavado la soberanía y la seguridad de Estados Unidos”.

Según fuentes de la CBP citadas por NewsNation, en diciembre los agentes hallaron a más de 300,000 inmigrantes, el equivalente a la población de Cincinnati. La cantidad de encuentros superó el récord anterior establecido bajo el gobierno de Biden en septiembre del 2023, cuando los agentes encontraron a más de 269.000 extranjeros.

Escenario complejo y difícil

The New Yotk Times también dijo que las conversaciones entre los republicanos de la Cámara Baja y la Casa Blanca se han centrado en hacer “más difícil” para los inmigrantes solicitar asilo en Estados Unidos, deportar o detener a más de los que cruzan la frontera y mantener a más de ellos fuera del país mientras esperan una decisión sobre si se les permitirá o no ingresar.

Biden y los demócratas en el Congreso, agrega el periódico, reconocen la responsabilidad política que enfrentan si no abordan el complejo tema de la frontera. Muchos se han manifestado estar abiertos a algunos cambios, pero no los suficientes para satisfacer a los republicanos.

“Esta situación requiere cambios políticos significativos y los republicanos de la Cámara de Representantes seguirán abogando por soluciones reales que realmente aseguren nuestra frontera”, dijo Johnson el martes en sus cuentas de redes sociales.

En diciembre la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió que los planes tanto de la Casa Blanca de Joe Biden como de algunos legisladores de ambos partidos de modificar la política de asilo, dirigidos a reducir el impacto de la crisis que se registra en la frontera con México, tendría un resultado contrario a lo esperado.

“Un límite destinado a bloquear o limitar a los solicitantes de asilo no es una solución eficaz para gestionar la migración fronteriza”, señala un estudio. Y precisa que “la idea de limitar o ‘topar’ el número de personas que podrían recibir asilo ha sido propuesta como una manera de reducir o limitar la migración en la frontera sur de Estados Unidos”, una idea que para los abogados resulta ineficaz.

AILA indica que “un límite destinado a bloquear o limitar el asilo para que los solicitantes ingresen a Estados Unidos no es una solución eficaz para gestionar la migración fronteriza y no hace nada para mantener nuestras fronteras seguras”.

“De hecho, un límite probablemente reforzará la actividad de los carteles de la droga y hará que la fronteriza región del norte de México sea más violenta y peligrosa”, afirma.