Agentes federales inician operativos de inmigración en Charlotte, Carolina del Norte, mientras miles protestan contra ellos

Las autoridades federales confirmaron que este sábado se inició una oleada de medidas de control migratorio en Charlotte, la ciudad más grande de Carolina del Norte, donde ya se pudo ver a agentes realizando detenciones en múltiples lugares y miles protestar en las calles contra los operativos.

"Estamos enviando refuerzos policiales del Departamento de Seguridad Nacional a Charlotte para garantizar la seguridad de los estadounidenses y eliminar las amenazas a la seguridad pública", declaró la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un comunicado.

Imágenes de medios locales mostraban a miles de personas marchando por las calles de la ciudad en la tarde del sábado, mientras gritaban consignas contra las redadas y el gobierno de Donald Trump.

Los manifestantes cargaban pancartas escritas en inglés y en español, con reclamos como "derechos plenos para los inmigrantes", "queremos a ICE fuera", "el pueblo defenderá a las familias migrantes", o "educación, no deportación". Cerca de las 4:00 PM (hora local) se concentraron en el parque First Ward, en el Uptown de Charlotte.

El gobierno federal no había anunciado previamente esta medida. Sin embargo, el jefe de policía del condado de Mecklenburg, Garry McFadden, confirmó a principios de esta semana que dos funcionarios federales le habían informado de que los agentes de la Patrulla Fronteriza llegarían próximamente.

La alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, expresó este sábado temprano, antes de la llegada de las fuerzas federales, que el arribo de la Patrulla Fronteriza "está causando miedo e incertidumbre de forma innecesaria en nuestra comunidad", debido a que "recientes operaciones en otras ciudades han resultado en personas sin antecedentes criminales detenidas y en protestas violentas causadas por las acciones sin órdenes judiciales".

El comunicado fue suscrito, además de la alcaldesa, por Mark Jerrell, presidente del Consejo de Comisionados del Condado, y por Stephanie Sneed, presidenta del Consejo Educativo de Charlotte-Mecklenburg.

"Estamos comprometidos con las personas a las que sirvamos para proteger sus derechos y dignidad", afirmaron. También llamaron a quienes quieran protestas, lo hagan pacíficamente, y recordaron que si necesitan a la policía llamen al 911, pues el departamento de policía de Charlotte no participan en operaciones de inmigración, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o de la Patrulla Fronteriza.

"Vi a muchos latinos corriendo"

Paola García, portavoz de Camino, una organización sin fines de lucro bilingüe que presta servicios a familias en Charlotte, dijo a AP que ella y sus colegas han observado un aumento en el número de agentes de la Patrulla Fronteriza y de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) que detienen a personas desde el viernes.

"Básicamente, lo que estamos viendo es que se ha detenido a mucha gente", dijo García. "Ayer incluso vi a varias personas siendo detenidas de camino al trabajo, y luego los miembros de la comunidad vieron un aumento de agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza en la ciudad de Charlotte".

Willy Aceituno, ciudadano estadounidense nacido en Honduras, se dirigía al trabajo cuando vio a agentes de la Patrulla Fronteriza persiguiendo a personas. "Vi a muchos latinos corriendo. Me pregunté por qué corrían. La cuestión es que había muchos agentes de la Patrulla Fronteriza persiguiéndolos", dijo.

Aceituno, un residente de Charlotte de 46 años, dijo que él mismo fue detenido —dos veces— por agentes de la Patrulla Fronteriza. En el segundo encuentro, lo obligaron a salir de su vehículo después de romper la ventanilla del coche y lo tiraron al suelo.

"Les dije: 'Soy ciudadano estadounidense'", declaró a The Associated Press. "Querían saber dónde había nacido, o no creían que fuera ciudadano estadounidense".

Finalmente, le dejaron marchar tras mostrar los documentos que acreditaban su ciudadanía.

Charlotte es una ciudad con gran diversidad racial y más de 900,000 habitantes, entre los que se incluyen más de 150,000 nacidos en el extranjero, según las autoridades locales.

Las organizaciones locales respondieron al esperado operativo organizando cursos de formación, tratando de informar a los inmigrantes sobre sus derechos y planteando la posibilidad de realizar protestas pacíficas.

La administración del presidente Donald Trump ha defendido las operaciones federales de control en ciudades como Los Ángeles y Chicago como necesarias para combatir la delincuencia y hacer cumplir las leyes de inmigración.

Sin embargo, el gobernador Josh Stein, demócrata con una legislatura de mayoría republicana, afirmó el viernes que "la gran mayoría" de las personas detenidas en estas operaciones no tienen condenas penales y que algunas son ciudadanas estadounidenses.

