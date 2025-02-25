Cambiar Ciudad
Detención

ICE revive programa para detener a inmigrantes en las calles que fue eliminado por abusos hace una década

El 30 de enero de 2025, la agencia federal logró el primer acuerdo 287(g) bajo el modelo Task Force, que había sido pausado en 2012 por prácticas discriminatorias. Lo hizo con Texas, uno de los estados con las provisiones más duras contra la inmigración indocumentada. Luego se sumó Florida, cuyo gobernador también se autocataloga como un impulsor de la agenda de deportaciones del presidente Trump. Aquí te contamos de qué se trata.

Patricia.jpg
Por:
Patricia Vélez Santiago.
Video Qué es el ‘Racial profiling’: te mostramos dos arrestos de latinos para que identifiques si has sido víctima

Sin mucha publicidad en redes sociales o en alocuciones, oficinas del orden público en al menos siete estados están reviviendo un programa de colaboración con agencias federales migratorias rescindido hace más de una década. Su fin estuvo marcado por una investigación del Departamento de Justicia que demostró que autoridades en algunas localidades realizaron detenciones ilegales de latinos y redadas indiscriminadas en comunidades hispanas.

Se trata del programa 287 (g) de Task Force.

PUBLICIDAD

Estos son los estados que han incorporado a sus agencias en el modelo de Task Force o que están a la espera de que se cierren los acuerdos:

Más sobre Detención

Confirman la detención de 475 inmigrantes en la redada de ICE en una planta de Hyundai
3 mins

Confirman la detención de 475 inmigrantes en la redada de ICE en una planta de Hyundai

Inmigración
El arresto por ICE de la 'influencer' colombiana Tatiana Martínez mientras trasmitía en vivo en Los Ángeles
2 mins

El arresto por ICE de la 'influencer' colombiana Tatiana Martínez mientras trasmitía en vivo en Los Ángeles

Inmigración
Un policía de Maine fue arrestado por ICE. Ahora, aceptó salir del país para no ser deportado
2 mins

Un policía de Maine fue arrestado por ICE. Ahora, aceptó salir del país para no ser deportado

Inmigración
Gobierno de Trump pide a la Corte Suprema levantar las restricciones judiciales para la detención de inmigrantes en el sur de California
2 mins

Gobierno de Trump pide a la Corte Suprema levantar las restricciones judiciales para la detención de inmigrantes en el sur de California

Inmigración
"La niña empezó a vomitar sangre": el reporte que denuncia "horribles" abusos contra embarazadas y menores en centros de detención de ICE
6 mins

"La niña empezó a vomitar sangre": el reporte que denuncia "horribles" abusos contra embarazadas y menores en centros de detención de ICE

Inmigración
El policía de Maine que fue detenido por ICE pese a tener una autorización para trabajar en el país
4 mins

El policía de Maine que fue detenido por ICE pese a tener una autorización para trabajar en el país

Inmigración
Nancy Mace, la congresista republicana que dice disfrutar al ver videos de ICE deteniendo inmigrantes: "no se me ocurre nada más estadounidense"
3 mins

Nancy Mace, la congresista republicana que dice disfrutar al ver videos de ICE deteniendo inmigrantes: "no se me ocurre nada más estadounidense"

Inmigración
Lo arrestaron bajo una ley de Florida bloqueada por una corte; los fiscales anularon los cargos pero ya había sido deportado
8 mins

Lo arrestaron bajo una ley de Florida bloqueada por una corte; los fiscales anularon los cargos pero ya había sido deportado

Inmigración
El momento en que agentes encapuchados someten a un inmigrante en San Diego
0:44

El momento en que agentes encapuchados someten a un inmigrante en San Diego

Inmigración
Cómo han cambiado las opiniones de los estadounidenses sobre inmigración desde que Trump llegó a la Casa Blanca
4 mins

Cómo han cambiado las opiniones de los estadounidenses sobre inmigración desde que Trump llegó a la Casa Blanca

Inmigración


El estado más vocal ha sido Florida. La incorporación de más agencias en este acuerdo no es una sorpresa. Su gobernador, Ron DeSantis, ha dicho abiertamente que cooperará con la agenda de detenciones y deportaciones masivas del presidente Donald Trump. En su cuenta de la red social X aseguró que con ese paso “empodera a más agencias del orden a ayudar a ICE”.

DeSantis tiene además dos años estampando su firma en leyes con las provisiones más estrictas en contra de la inmigración indocumentada. Comtemplan desde la criminalización de quienes transporten a personas sin documentos en el estado, hasta el mandato de aplicar la pena de muerte contra inmigrantes que cometan delitos capitales. Incluyen también la contratación de más oficiales que estarán enfocados en labores migratorias y que serán entrenados para ello, así como la creación de una Junta Estatal para el Control Migratorio, que busca forzar a más agencias locales a apoyar a las federales.

Tampoco sorprende que Texas —y su fiscal general— quieran avanzar en estos acuerdos. Su gobernador, Greg Abbott, también firmó una de las leyes más duras contra la inmigración, pero esta fue frenada temporalmente por la Corte Suprema. Sin embargo, eso no ha contenido para a Abbott para aplicar una controvertida política antiinmigrante en esta estado fronterizo, instalando boyas en el Río Bravo o anunciando redadas migratorias en comunidades de mayoría hispana, como lo hizo este lunes.

PUBLICIDAD

Otros estados como New Hampshire y Oklahoma ya tenían en marcha políticas contra la inmigración indocumentada. El primero había invalidado las licencias de conducir de otros estados; el segundo, prohibió brindarles servicios, salvo que estén relacionados con educación, su detención o transporte fuera del estado.

El gobierno de Trump ha prometido las mayores detenciones y deportaciones de la historia, pero el aparato con el que cuenta para ello no se lo permitirá. No tiene suficientes camas ni agentes de migración para lograrlo y por eso, busca revivir este tipo de cooperación.

Aquí te contamos en qué consiste:

Relacionados:
DetenciónOperativos de ICEDeportacionesInmigrantes indocumentadosDonald TrumpFloridaTexasGreg AbbottRon DeSantis

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD