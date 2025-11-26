El número de inmigrantes sin antecedentes criminales detenidos por ICE aumentó casi 2,000% desde el regreso de Trump a la presidencia

Video Qué se sabe de la familiar de la secretaria de prensa de Trump, Karoline Leavitt, detenida por ICE

El número de inmigrantes sin antecedentes penales que están detenidos en centros federales tras ser arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es 20 veces superior al que había cuando Donald Trump inició su segundo mandato en enero.

Según datos oficiales publicados en el sitio web de ICE, esta cifra se disparó desde el promedio diario de 1,041 personas sin antecedentes detenidas en el mes de enero, a las 21,373 de promedio diario en noviembre (hasta el día 25).

Trump ya prometió durante su campaña electoral que llevaría a cabo la mayor deportación de migrantes de la historia de Estados Unidos, pero aseguró que la prioridad serían aquellos que hubieran cometido delitos y, por lo tanto, tuvieran antecedentes penales o condenas en su historial.

Sin embargo, una vez que regresó a la Casa Blanca, su gobierno tardó pocos días en confirmar que también estaba considerando objetivo de sus redadas a los migrantes indocumentados, al considerar que tenían un “récord criminal” por haber entrado de manera ilegal a EEUU.

Sin embargo, esto es falso. Bajo la ley estadounidense, vivir en el país sin estatus legal supone una falta civil y no criminal, a menos que la persona cruzara una frontera sin inspección o intentara entrar tras haber sido deportado o expulsado previamente.

Siguiendo esa interpretación subjetiva de “criminalidad” por parte del actual gobierno, casi el 40% de los detenidos por ICE actualmente son inmigrantes acusados de vivir ilegalmente en EEUU, pero que no tienen antecedentes penales.

Casi la mitad de detenidos por ICE, sin antecedentes penales

Las cifras de ICE demuestran los esfuerzos realizados por las autoridades migratorias para cumplir con la promesa de Trump de realizar deportaciones masivas, con independencia de su historial delictivo.

El 16 de noviembre, de hecho, se batió el récord de detenidos en total en alguno de los centros de ICE de todo el país al alcanzarse las 65,135 personas, según reportó CBS News.

Analizando los datos disponibles sobre el promedio diario de detenidos en lo que va de noviembre, se observa que el 39.5% carecía de cargos o condenas penales en EEUU y estaban detenidos únicamente por infracciones civiles de la ley de inmigración estadounidense. ICE los engloba bajo una categoría denominada Other immigration violators.

Los otros dos grupos de detenidos en centros de ICE en noviembre son a quienes se les había imputado algún tipo de cargo penal en el pasado (30.7%) y a quienes se les había condenado penalmente (el 29.7% restante).

Las estadísticas publicadas por el ICE no especifican la naturaleza de los cargos o condenas de estos detenidos con antecedentes penales, por lo que puede incluir delitos graves, delitos menores o incluso relacionados con inmigración como el reingreso ilegal al país.

Aumento en todas las categorías de detenidos por ICE

Aunque las tres categorías de detenidos (por cargos civiles de inmigración, cargos penales y condenas penales) aumentaron desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, las cifras demuestran que es el primero (el de quienes no tienen faltas criminales) el que más creció desde enero.

El de los arrestados por ICE con condenas o cargos penales aumentó un 70% y un 240%, respectivamente, si se compara la situación entre los promedios diarios de enero y noviembre.

En numerosos comunicados recientes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) destacó que se está enfocando en “los peores de los peores” indocumentados delincuentes para enumerar casos de extranjeros detenidos en el país y que tenían condenas graves en su historial como homicidio o violación.

En dichas publicaciones, DHS repite siempre que el 70% de los arrestados por ICE tenía cargos o condenas penales. Sin embargo, no especifica ningún tipo de desglose o detalles que justifique ese porcentaje.

