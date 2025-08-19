Un policía de Maine fue arrestado por ICE. Ahora, aceptó salir del país para no ser deportado

Video Liberan a un pastor detenido por ICE tras protestas en su comunidad: “Estoy feliz de estar en casa”

Un policía de Maine que fue arrestado por las autoridades de inmigración acordó salir voluntariamente de EEUU, reportaron este lunes medios locales.

La televisora WMTW-TV informó que el acuerdo le permitirá a Jon Luke Evans salir de Estados Unidos por su propia cuenta para evitar ser deportado.

Un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó a AP que un juez le concedió a Evans la salida voluntaria, que podría concretarse esta misma semana, aunque no proporcionó más detalles sobre el caso.

Agentes del ICE detuvieron el 25 de julio a Evans, un agente de reserva del Departamento de Policía de Old Orchard Beach, argumentando que se encontraba sin documentos en Estados Unidos e intentó comprar ilegalmente un arma de fuego.

El sitio web de búsqueda de detenidos de ICE indicaba el lunes que Evans estaba en el Centro de Detención Donald W. Wyatt en Central Falls, Rhode Island, pero un portavoz del centro dijo a AP que Evans había sido trasladado a una instalación del ICE en Burlington, Massachusetts.

La polémica por el arresto de un policía de Maine por agentes del ICE

El arresto de Evans desató una disputa entre los funcionarios del Departamento de Policía de Old Orchard Beach y el ICE.

La jefa de la policía local, Elise Chard, dijo que funcionarios federales notificaron a su departamento que Evans tenía autorización legal para trabajar en el país. Añadió que la policía verificó su información personal a través del programa federal E-Verify antes de contratarlo.

Pero la subsecretaria de Seguridad Nacional Tricia McLaughlin acusó a la policía local de una “dependencia imprudente” de ese sistema, que permite a los empleadores verificar si los trabajadores están autorizados a laborar en EEUU.

Las acusaciones del ICE en contra de Jon Luke Evans

En julio, en un comunicado, ICE señaló que Evans ingresó legalmente a Estados Unidos en septiembre de 2023, pero violó los términos de su admisión al permanecer más tiempo del permitido por su visa.

El propio Evans admitió haber intentado comprar un arma de fuego para su labor como policía, lo que generó una alerta a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés). Esa agencia se coordinó con ICE para realizar el arresto.

Evans tenía programada su salida de Estados Unidos en octubre de 2023, pero nunca abordó el vuelo, indicó la agencia.

