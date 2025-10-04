Mario Guevara deportado a El Salvador: ¿podrá volver a EEUU dónde vive su familia? Lo explica su abogado

El periodista Mario Guevara, fundador del medio MG News en Georgia, fue deportado a El Salvador después de estar detenido por ICE por más de 100 días, una caso que ha sido calificado por defensores de derechos ciudadanos como el único de un periodista detenido por su labor en EEUU en represalia por documentar operativos migratorios, incluyendo redadas de ICE.

Guevara fue arrestado en junio mientras reportaba en una protesta, y aunque los cargos fueron desestimados rápidamente y un juez de inmigración ordenó su liberación bajo fianza, ICE se negó a liberarlo argumentando que su reportaje era "peligroso".

La ACLU sostiene que Guevara ha sido el único caso de un periodista detenido por su labor en EEUU, al menos en los últimos años, y que su arresto prolongado y posterior remoción fueron una represalia por su trabajo periodístico.

El 2 de octubre de 2025, el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito negó una solicitud de emergencia para suspender su orden de deportación, un revés legal que resultó en el traslado aéreo desde el centro de detención en Louisiana a El Salvador. Su familia, su esposa y tres hijos, no pudieron despedirse en persona.

El caso es una situación "nueva y única", dijo a Univision Noticias poco después de la deportación del reportero. Giovanni Díaz, abogado del estudio Diaz & Gaeta Law que defiende a Guevara.

El hijo de Guevara, Oscar, describió la deportación de su padre como una "devastación" para la familia, señalando que la separación es especialmente dura, dado que él depende de su padre para apoyo físico y emocional tras haber sufrido un tumor cerebral.

El abogado Díaz, junto con la ACLU, han presentado peticiones de emergencia, que, al final, no lograron evitar que deportaran a Guevara, quien no tiene antecedentes y no representa un peligro para la comunidad, no tiene condenas penales, y "claramente califica para la residencia legal". Díaz apunta a que el comportamiento del gobierno y la corte en este caso ha sido desalentador.

¿Qué sigue ahora para Mario Guevara?

El periodista salvadoreño Mario Guevara abraza a su cuñada Gina Sáenz al llegar a la casa de un familiar tras ser deportado de Estados Unidos, en Apopa, El Salvador, el viernes 3 de octubre de 2025. Imagen Salvador Melendez/AP



¿Tiene posibilidades legales de regresar a Estados Unidos? Lo explica a Univision Noticias el abogado del periodista, Giovanni Díaz:

Univision: El Undécimo Circuito negó las peticiones de emergencia para detener la deportación. ¿Qué recursos legales siguen abiertos en este momento?

Díaz: Tenemos varios escenarios pendientes. Primero, el caso de apelación en el Circuito 11 seguirá adelante. Existe la posibilidad de que obtengamos una decisión favorable, lo que nos colocaría en una situación similar a otros ejemplos que hemos visto, como el caso Abrego García, donde la Corte puede forzar al gobierno a regresar a la persona a Estados Unidos. La otra posibilidad es a través del proceso consular. Mario califica claramente para la residencia; es un caso muy normal y común en el mundo de inmigración. Una vez que se apruebe la petición de su hijo (ciudadano) para la green card, podemos iniciar o seguir adelante con el proceso consular para traerlo de regreso, aunque es un proceso que toma tiempo.

Mario Guevara siempre tuvo autorización para trabajar en EEUU y califica para la residencia. ¿Cómo afecta la deportación el proceso de la green card?

Díaz: Uno de los puntos que apelamos ante el Undécimo Circuito fue la declaración errónea de la Corte de Apelación de Inmigración que indicó que Mario no había cumplido con las condiciones de una salida voluntaria que le habían dado en 2012; nosotros tenemos la prueba de que sí cumplió. Si ganamos ese punto, terminaría con su expediente indicando una salida voluntaria. Sin embargo, si queda con una orden de deportación, esto sí puede complicar el proceso consular, ya que se agrega un paso extra: tenemos que presentar una aplicación especial para superar esa orden. A pesar de esto, es algo que es muy normal superarlo en el mundo de inmigración y que se va a poder hacer.

Tanto la ACLU como su equipo legal han señalado que la detención y deportación de Mario son una represalia por su labor periodística. Como abogado, ¿cómo interpreta esta situación?

Díaz: Esta situación es nueva y única. Es la primera vez en mi carrera que me niegan una solicitud para trasladar el caso a la Corte de Inmigración para darle la oportunidad de pelear su residencia a alguien que claramente califica. El juez en la audiencia de fianza nos concedió una fianza porque Mario no es un peligro para la comunidad y los cargos ridículos en su contra fueron desestimados. Él tenía un comportamiento excelente, había trabajado con los oficiales del condado y tenía un apoyo comunitario increíble. La única cosa que ha cambiado, es la administración y los operativos agresivos de ICE. La única razón por la que hicieron todo lo posible para deportarlo era por ser miembro de la prensa y por reportar los operativos.

Mencionó que intentaron sacar el caso de la Corte de Inmigración. ¿Por qué razón?

Díaz: El público tiene que saber que la Corte de Inmigración no funciona como una corte independiente; cae bajo el Departamento de Justicia. Los jueces están en una posición difícil donde tienen que decidir si quieren mantener sus trabajos... especialmente después de que la administración actual despidió a muchos jueces que no estaban dispuestos a participar en las nuevas políticas. Desde enero, la gran mayoría de las decisiones de la Corte de Apelación han sido contra el inmigrante, lo que demuestra que no es un lugar donde podemos buscar justicia de manera efectiva. Por eso sabíamos que teníamos que sacar el caso de esa jurisdicción y presentar una demanda federal.

Respecto a la demanda federal, ¿cuál fue el resultado de la petición de habeas corpus que presentaron usted y junto a la ACLU en agosto?

Díaz: Todavía no hay una decisión. La petición de habeas corpus es solamente por detención ilegal. Ahora que ya se finalizó su caso y es deportado a El Salvador, no sabemos si esa vía sigue siendo viable. Lo que sí sigue pendiente es la litigación en la corte federal. Nosotros trabajamos y litigamos el caso en la Corte de Inmigración, pero cuando llegó el momento de presentar la demanda federal, la ACLU y otros grupos tomaron el liderazgo en esa litigación federal para presentar un caso bien fuerte, porque tienen más recursos.

Ahora que Mario Guevara se encuentra en El Salvador, ¿existe alguna preocupación por su seguridad allí, considerando su pasado periodístico y la situación actual del país?

Díaz: Yo no creo que él tenga temor de regresar a su país. Estamos hablando de alguien que vivió muchos años en El Salvador como miembro de la prensa. Él no tiene delitos penales, tiene familia, y siempre se ha comportado muy bien. No tiene ninguna razón de tener temor en su país.

¿Qué sigue ahora en términos de acciones legales?

Díaz: El caso sigue adelante. Como dijimos, el proceso consular para la residencia es un camino normal y vamos a seguir adelante y las citas en la embajada una vez que aprueben la petición. También nos queda el caso en el Circuito 11, donde pedimos a la corte que revise esa decisión de la Corte de Inmigración. Esto nos dará tiempo, y repito, existe la posibilidad de que si hay una decisión favorable, enfrentemos una situación donde lo pueden traer de nuevo a los Estados Unidos.

