El caso del periodista Mario Guevara: su inminente deportación "debido a su labor informativa"

Video El momento en que arrestan a periodista hispano mientras cubría las protestas 'No Kings' en Atlanta

Tras más de 100 días bajo custodia de ICE, el periodista hispano Mario Guevara enfrenta una orden de remoción que podría enviarlo "en cualquier momento" a El Salvador, su país de origen.

El caso de Guevara se ha convertido en una "alarma de fuego" para los defensores de la libertad de prensa, ya que, según la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles), es el único periodista actualmente detenido en Estados Unidos debido a su labor informativa.

Scarlet Kim, abogada senior sobre discurso y privacidad de la ACLU, participantes del caso judicial, dijo que Mario Guevara "ni siquiera debería estar detenido por inmigración, pero el gobierno lo ha mantenido allí durante meses por sus reportes cruciales sobre la actividad policial". Especialmente sobre las redadas migratorias.

Afirmó que la Junta de Apelaciones de Inmigración dijo el viernes pasado que un juez de inmigración había ordenado su deportación y basó su decisión en información equivocada. "Desconocemos el estado actual de su deportación, pero preocupa que sea expulsado lo antes posible, basándose en su interpretación de lo que sucede cuando el gobierno cree que existe una orden final de deportación", declaró Kim.

Arresto de Mario Guevara: con su chaleco de prensa y los cargos retirados

El periodista Mario Guevara, reportero en español del área metropolitana de Atlanta, cubriendo una protesta en la autopista Buford, Georgia, el sábado 1 de febrero de 2025. Imagen (Miguel Martínez/Atlanta Journal-Constitution vía AP, Archivo)



Mario Guevara fue arrestado el 14 de junio de 2025 en el área metropolitana de Atlanta mientras cubría una protesta de "No Kings". A pesar de llevar un chaleco de prensa e identificarse como periodista, fue esposado y llevado a la cárcel del condado de DeKalb.

Inicialmente, explicó su equipo legal y miembros de la ACLU en una conferencia a la que Univision Noticias asistió este martes, se le imputaron delitos menores como obstrucción, asamblea ilegal y tránsito en vía pública. Pero luego los fiscales retiraron rápidamente los cargos porque el video de la cámara corporal de los agentes mostraba que al momento de la detención Guevara siguió todas las indicaciones de la policía.

"A pesar de que se retiraron todos los cargos penales en su contra, el gobierno alegó que el señor Guevara filmaba e informaba sobre actividades policiales en público... Esto lo convirtió en un peligro para la comunidad. En otras palabras, continuó detenido por ejercer sus derechos de libertad de expresión y de prensa, amparados por la Primera Enmienda", dijo en la conferencia Clare Norins, especialista de la Clínica de la Primera Enmienda, de la Universidad Estatal de Florida (FSU en inglés).

Sarabia refutó la cuestión del supuesto peligro que el reportero representa: "Esa acusación no se fundamenta en nada. [ICE] está acusando a Guevara como un peligro para la comunidad simplemente por su labor como periodista".

El 'limbo' legal: un caso cerrado administrativamente por 13 años

Mario Guevara se fue del El Salvador y llegó a Estados Unidos en 2004. Solicitó asilo y como parte de este proceso, se le otorgó una autorización de trabajo (categoría C08), lo que le permitió vivir y trabajar en EEUU durante más de una década, detalló a Sarabia a Univision Noticias.

Su solicitud de asilo fue remitida a la corte de inmigración y litigada durante varios años. Finalmente, en 2012, un juez de inmigración en Atlanta denegó su solicitud de asilo, pero le concedió la salida voluntaria en lugar de una orden de deportación. El caso pasó a la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA). Fue durante el proceso de apelación que su abogado negoció con los abogados del DHS para que el caso fuera cerrado administrativamente.

Según Sarabia, el cierre administrativo negociado entre su abogado y DHS significó que "el gobierno ya no va a pelear este caso, entonces automáticamente se cierra", aunque no definitivamente. Este mecanismo permitió a Guevara permanecer en el país y trabajar legalmente durante más de una década con una autorización de empleo (employment authorization C08). "Ha estado con permiso, pero en un limbo", describió Sarabia.

Ese 'limbo' finalizó el 14 de junio de 2025, cuando Guevara fue arrestado. Aunque la fiscalía del condado de DeKalb desestimó todos los cargos penales el 25 de junio, posteriormente, la Oficina del Alguacil del Condado de Gwinnett también presentó cargos por violaciones de tráfico, los cuales también fueron desestimados en julio, según la ACLU.

Sin cargos, Guevara permaneció bajo custodia de ICE. Un juez de inmigración ordenó su liberación bajo fianza el 1 de julio de 2025; sin embargo, ICE se negó a liberarlo, apeló y solicitó una emergency stay basando su argumento en que el reportaje de Guevara sobre la actividad policial lo hacía un peligro para la comunidad.

El 19 de septiembre de 2025 (después de más de 100 días detenido), la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) denegó la liberación de Guevara bajo fianza y reabrió su caso de inmigración de 13 años y ordenó su regreso a El Salvador.

La batalla de la deportación y la 'green card'

Video “No me quiero ir”: Mario Guevara rompe el silencio tras 100 días de su detención



El abogado Sarabia destacó que Mario Guevara es elegible para la residencia permanente a través de la reunificación familiar a nombre de su hijo mayor, Oscar Guevara Saenz, de 21 años, quien es ciudadano estadounidense.

La Junta también desestimó su apelación de fianza y rechazó su moción para devolver el caso a un juez de inmigración para buscar el ajuste de estatus (su green card), para la cual es elegible a través de su hijo ciudadano estadounidense, explicó el Sarabia a Univision Noticias.

Univision Noticias consultó a DHS sobre el caso de Guevara. "A este extranjero indocumentado se le concedió una salida voluntaria en 2002. Él se negó a salir (del país) y un juez le emitió una orden final de remoción en 2012", nos respondió Tricia McLaughlin, portavoz de ese departamento en un correo electrónico. "La Primera Enmienda (de la Constitución) no otorga a los inmigrantes indocumentados con crímenes el derecho a obstruir el cumplimiento de la ley o a violentar nuestras leyes", agregó la vocera.

La Junta declaró efectivamente de modo incorrecto, detalla ACLU, que Mario Guevara tenía una orden de deportación, pero en realidad ese mismo fallo de 2012 que citan le otorgó la salida voluntaria, que luego apeló y negoció con el gobierno para obtener una autorización de trabajo.

Luego BIA emitió una orden alternativa de deportación afirmando falsamente, según la organización, que Guevara nunca pagó la fianza por la salida voluntaria y esta se consideró nula. "Esto es completamente falso, y tenemos pruebas del pago de la fianza que confirman que Mario efectivamente pagó. Sin embargo, con una orden de deportación definitiva, Mario podría ser enviado a El Salvador en cualquier momento", indicó la ACLU en un comunicado.

Las dos batallas de Mario Guevara

En respuesta, y con el riesgo de deportación considerado "inminente", la ACLU y otros abogados presentaron una solicitud de emergencia (TRO) ante el Tribunal de Distrito para el Sur de Georgia, pidiendo la liberación inmediata de Guevara y el bloqueo de su deportación mientras se resuelve su caso de habeas corpus.

El destino legal de Mario Guevara ahora depende de la decisión de la corte federal. Actualmente, la defensa sigue dos vías legales para detener la deportación inminente a El Salvador, explicó el abogado Sarabia a Univision Noticias:

1. Vía federal (Habeas Corpus):

Se presentó una petición en la Corte Federal que es actualmente la única con autoridad para ordenar su liberación, detallaron a Univision Noticias. Se basa en la violación de sus derechos constitucionales amparados en la Primera Enmienda.

La petición busca "solicitar nada más su liberación inmediata y también solicitar que la Corte ordene al gobierno de no deportarlo de los Estados Unidos mientras su caso migratorio está pendiente". Si la petición de habeas corpus fuera denegada, la defensa podría apelar.

2. Vía migratoria:

Este frente se centra en su estatus migratorio de largo plazo, la reactivación de su caso de remoción de hace 13 años y su elegibilidad para la residencia permanente.

Buscan detener la orden de deportación y lograr que su caso sea devuelto a un juez de inmigración para que se le pueda otorgar la residencia permanente. La BIA negó su moción de remand (devolución) para que su caso fuera adjudicado por un juez de inmigración, a pesar de que tiene un camino claro para la residencia a través de su hijo ciudadano estadounidense.

El resultado de esta batalla es una deportación inminente a El Salvador. Si la deportación se lleva a cabo, el proceso para obtener la green card se complicaría, a pesar de ser un caso "muy limpio". Sarabia explicó que la deportación le daría un impedimento de entrada por 10 años y "tendría que aplicar para lo que se llama un "waiver".

Además, el caso de Guevara preocupa a organismos de defensa de derechos civiles. La abogada Kim considera que su batalla legal es muestra de dos "peligrosas" tendencias que están ocurriendo en la era Trump.

"La primera es el uso agresivo de los poderes de control migratorio para atacar a periodistas... El caso de Mario se encuentra en la intersección de esos esfuerzos, mostrando cómo el Poder Ejecutivo está ahora manipulando su autoridad migratoria para suprimir y castigar a la prensa", indicó Kim. "El segundo tema relacionado que quiero destacar es cómo la historia de Mario está vinculada a una más amplia de ICE actuando en secreto, como una fuerza policial secreta. Los agentes de ICE se están enmascarando, se niegan a usar identificación visible y conducen autos sin distintivos".

Guevara ha permanecido detenido buena parte del tiempo en confinamiento solitario. Su hijo Oscar, ciudadano, dice que depende de su padre para su cuidado médico tras el diagnóstico de un tumor cerebral.

Ha rogado por su liberación.