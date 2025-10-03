El periodista Mario Guevara será deportado este viernes a El Salvador, dice la ACLU

Video El periodista hispano Mario Guevara será deportado a El Salvador este viernes, asegura su familia

Tras más de 100 días y bajo custodia de ICE, el periodista Mario Guevara será deportado a su país de origen, El Salvador, informó la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), organización que participa de su defensa legal. Se espera que el vuelo de deportación ocurra este viernes.

"Guevara, periodista ganador de un Emmy y fundador de MG News, será deportado", indicó la ACLU. "ICE lo mantuvo encarcelado en represalia por su labor periodística al documentar redadas y actividades policiales, convirtiéndolo en el único periodista en detención por su trabajo en Estados Unidos", añadió la organización.

El martes, el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito denegó una solicitud de emergencia para suspender la orden final de deportación de la Junta de Apelaciones de Inmigración. "Su familia, incluyendo a su esposa y sus tres hijos, no tuvo la oportunidad de despedirse de su padre en persona. Mario ha sido trasladado a un centro de detención en Louisiana tras pasar más de 100 días detenido por ICE y será trasladado directamente desde allí a un avión con destino a El Salvador", indicó la ACLU.

Guevara fue arrestado en junio mientras cubría una protesta, aunque los cargos se desestimaron rápidamente y un juez de inmigración ordenó su liberación bajo fianza. ICE se negó a liberarlo alegando que su periodismo era “peligroso”. "Como fundador y reportero principal de MG News, documentaba operativos de ICE y contaba con autorización para trabajar en EEUU", indicó la ACLU.

El caso de Guevara se ha convertido en una "alarma de fuego" para los defensores de la libertad de prensa, indican organismos de defensa de derechos civiles.

Oscar Guevara, hijo de Mario Guevara, dijo: “No hay palabras para describir la pérdida y la devastación que siente mi familia. Estoy en total conmoción e incredulidad de que el gobierno haya castigado a mi padre simplemente por dedicarse al periodismo, su profesión de toda la vida”.

El arresto de Mario Guevara: con su chaleco de prensa y los cargos retirados

Video El momento en que arrestan a periodista hispano mientras cubría las protestas 'No Kings' en Atlanta



Mario Guevara fue arrestado el 14 de junio de 2025 en el área metropolitana de Atlanta mientras cubría una protesta de "No Kings". A pesar de llevar un chaleco de prensa e identificarse como periodista, fue esposado y llevado a la cárcel del condado de DeKalb.

Días atrás su equipo legal y miembros de la ACLU explicaron en una conferencia con la prensa, que se le imputaron delitos menores como obstrucción, asamblea ilegal y tránsito en vía pública. Pero luego los fiscales retiraron rápidamente los cargos porque el video de la cámara corporal de los agentes mostraba que al momento de la detención, Guevara siguió todas las indicaciones de la policía.

"A pesar de que se retiraron todos los cargos penales en su contra, el gobierno alegó que el señor Guevara filmaba e informaba sobre actividades policiales en público... Esto lo convirtió en un peligro para la comunidad. En otras palabras, continuó detenido por ejercer sus derechos de libertad de expresión y de prensa, amparados por la Primera Enmienda", dijo en la conferencia Clare Norins, especialista de la Clínica de la Primera Enmienda, de la Universidad Estatal de Florida (FSU en inglés).

El 'limbo' legal: un caso cerrado administrativamente por 13 años

Mario Guevara se fue del El Salvador y llegó a Estados Unidos en 2004. Solicitó asilo y como parte de este proceso, se le otorgó una autorización de trabajo (categoría C08), lo que le permitió vivir y trabajar en EEUU durante más de una década, detalló Oscar Sarabia, abogado de la ACLU, a Univision Noticias.

Su solicitud de asilo fue remitida a la corte de inmigración y litigada durante varios años. Finalmente, en 2012, un juez de inmigración en Atlanta denegó su solicitud de asilo, pero le concedió la salida voluntaria en lugar de una orden de deportación. El caso pasó a la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA). Fue durante el proceso de apelación que su abogado negoció con los abogados del DHS para que el caso fuera cerrado administrativamente.

Según Sarabia, el cierre administrativo negociado entre su abogado y DHS significó que "el gobierno ya no va a pelear este caso, entonces automáticamente se cierra", aunque no definitivamente. Este mecanismo permitió a Guevara permanecer en el país y trabajar legalmente durante más de una década con una autorización de empleo (employment authorization C08). "Ha estado con permiso, pero en un limbo", describió Sarabia.

Ese 'limbo' finalizó el 14 de junio de 2025, cuando Guevara fue arrestado. Aunque la fiscalía del condado de DeKalb desestimó todos los cargos penales el 25 de junio, posteriormente, la Oficina del Alguacil del Condado de Gwinnett también presentó cargos por violaciones de tráfico, los cuales también fueron desestimados en julio, según la ACLU.

Sin cargos, Guevara permaneció bajo custodia de ICE. Un juez de inmigración ordenó su liberación bajo fianza el 1 de julio de 2025; sin embargo, ICE se negó a liberarlo, apeló y solicitó una emergency stay basando su argumento en que el reportaje de Guevara sobre la actividad policial lo hacía un peligro para la comunidad.

El 19 de septiembre de 2025 (después de más de 100 días detenido), la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) denegó la liberación de Guevara bajo fianza y reabrió su caso de inmigración de 13 años y ordenó su regreso a El Salvador.

La batalla de la deportación y la 'green card'

Video “No me quiero ir”: Mario Guevara rompe el silencio tras 100 días de su detención



Sarabia destacó que Mario Guevara es elegible para la residencia permanente a través de la reunificación familiar a nombre de su hijo mayor, Oscar Guevara Saenz, quien tiene 21 años y fue diagnosticado con un tumor cerebral, es ciudadano estadounidense.

La Junta también desestimó su apelación de fianza y rechazó su moción para devolver el caso a un juez de inmigración para buscar el ajuste de estatus (su green card), para la cual es elegible a través de su hijo ciudadano, explicó el abogado.

"Mi padre nunca debió haber pasado más de 100 días detenido. Es el centro de nuestra familia. Es la razón por la que nuestro hogar se siente como un hogar. Para mí, es mi pilar, y no sé cómo será mi vida sin él ahora que será deportado. Cuando me diagnosticaron un tumor cerebral en 2021, fue mi padre quien me ayudó a mantenerme, quien me llevó a mis citas médicas y quien me animó. Ahora, tendré que gestionar mi atención médica y vivir a miles de kilómetros de distancia. Mi familia ha sido separada sin motivo alguno, y solo puedo esperar que algún día podamos reunirnos", aseguró el hijo de Guevara.

Univision Noticias consultó a DHS sobre el caso de Guevara. "A este extranjero indocumentado se le concedió una salida voluntaria en 2002. Él se negó a salir (del país) y un juez le emitió una orden final de remoción en 2012", respondió Tricia McLaughlin, portavoz de ese departamento en un correo electrónico. "La Primera Enmienda (de la Constitución) no otorga a los inmigrantes indocumentados con crímenes el derecho a obstruir el cumplimiento de la ley o a violentar nuestras leyes", agregó la vocera.

La Junta declaró efectivamente de modo incorrecto, detalla ACLU, que Mario Guevara tenía una orden de deportación, pero en realidad ese mismo fallo de 2012 que citan le otorgó la salida voluntaria, que luego apeló y negoció con el gobierno para obtener una autorización de trabajo.

Luego BIA emitió una orden alternativa de deportación afirmando falsamente, según la organización, que Guevara nunca pagó la fianza por la salida voluntaria y esta se consideró nula. "Esto es completamente falso, y tenemos pruebas del pago de la fianza que confirman que Mario efectivamente pagó. Sin embargo, con una orden de deportación definitiva, Mario podría ser enviado a El Salvador en cualquier momento", indicó la ACLU en un comunicado.