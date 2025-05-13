Ximena Arias-Cristóbal fue detenida en Georgia por una infracción de tráfico que no cometió. ICE ahora quiere deportarla

Video Policía de Dalton afirma que detuvieron a Ximena Arias por error: esto dicen las autoridades

Ximena Arias-Cristóbal, una estudiante de 19 años, fue detenida a inicios de mes en Dalton, Georgia, por una infracción de tránsito que no cometió. Ahora permanece detenida en un centro del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que busca deportarla.

El Departamento de Policía de Dalton anunció el lunes que "después de revisar el video" de la cámara de la señal de tráfico del incidente, "se determinó que el vehículo de la Sra. Arias-Cristóbal parecía similar al vehículo infractor, pero no era el vehículo que hizo el giro indebido", y que habría motivado la actuación policial.

Al momento de ser detenida por la policía, a Arias-Cristóbal le fue solicitada su licencia de conducir, a lo que ella indicó que tenía una “licencia internacional”, pero que no la traía con ella.

Fue trasladada a la cárcel del condado Whitfield con cargos de no tener una licencia válida y fallar en obedecer las señales de tránsito. Al ser ingresada en prisión, se le cuestionó su estatus migratorio, un procedimiento normal desde 2020 en ese condado debido al acuerdo 287(G), programa permite que agencias del orden estatales y locales firmen acuerdos de cooperación con el ICE para aplicar las leyes federales de inmigración.

La policía de Dalton indicó que el fiscal del caso informó a los abogados de la joven estudiante del retiro de los cargos. El abogado de inmigración Charles Kuck, representante legal de Arias-Cristóbal, manifestó que esta "en custodia de ICE SOLO por un 'error'".

Kuck también cuestionó que por error o por una especie de persecución por su perfil, a "ICE no le importa, pelearán por mantenerla detenida, de cualquier forma".

Ximena Arias-Cristóbal es originaria de la Ciudad de México y llegó a Estados Unidos con su familia cuando tenía 4 años. Al no tener un estatus regular, fue puesta a disposición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes la trasladaron al Centro de Detención de Stewart.

“La familia (de Ximena Arias) podrá volver a México junta”: DHS responde a la detención de la universitaria de Georgia. Imagen GoFundMe y Twitter.



Una revisión del sistema de rastreo de detenidos por ICE mostraba este martes que Arias-Cristóbal sigue en esa instalación migratoria.

En ese sitio también se encuentra su papá José Francisco Arias Tovar, de 43 años, quien había sido detenido dos semanas antes en Dalton por conducir a 19 millas por encima del límite de velocidad.

Luego de la atención mediática que ha recibido el arresto de Ximena y la presión ejercida por la comunidad para que se le permita tener un debido proceso judicial, incluso recaudando fondos en un GoFundMe, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) respondió al caso.

“La familia podrá regresar junta a México. El Sr. Tovar tuvo amplias oportunidades para obtener la ciudadanía legalmente. Decidió no hacerlo. No estamos ignorando el estado de derecho”, indicó DHS en su cuenta oficial de Twitter este jueves 8 de mayo.

WTVC reportó que José Francisco Arias es dueño de su propia empresa y que le fue negado el permiso para permanecer en Estados Unidos y que se desconoce si alguna vez solicitó una ciudadanía.