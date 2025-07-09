La travesía de Mario Guevara, el periodista salvadoreño que ha sido trasladado de cárcel en cárcel porque el ICE se niega a recibir su fianza

Video ¿Existen evidencias de que ICE esté contratando cazarrecompensas para detener a indocumentados?

Mario Guevara, un periodista hispano que fue arrestado mientras cubría una protesta el mes pasado, sigue bajo custodia federal una semana después de que un juez de inmigración le concediera la libertad bajo fianza.

Y esto pasa porque los intentos de su familia de pagar los 7,500 dólares de la fianza se encuentran con el rechazo de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) que lo ha trasladado de centro de detención ya tres veces, le dijo a AP su abogado Giovanni Diaz.

Guevara fue arrestado mientras cubría una protesta de "No Kings" el 14 de junio y lo entregó a ICE varios días después. Estaba retenido en un en Folkston, en el sureste de Georgia, cerca de la frontera con Florida, cuando un juez de inmigración le concedió la libertad bajo fianza la semana pasada.

¿Quién es Mario Guevara?

Guevara, de 47 años, huyó de El Salvador hace dos décadas y atrajo a una audiencia leal como periodista especializado en temas de inmigración en el área de Atlanta.

Trabajó durante años para Mundo Hispánico, un periódico en español, antes de iniciar un medio de noticias digital llamado MG News.

Transmitía en vivo en redes sociales desde una manifestación en el condado de DeKalb contra el gobierno del presidente Donald Trump cuando la policía local lo arrestó.

Guevara está autorizado para trabajar y permanecer en el país, dijo el abogado que asegura que el periodista no dio motivos para su detención.

Un caso de inmigración anterior en su contra fue cerrado administrativamente hace más de una década, y tiene pendiente una solicitud de residencia permanente presentada por su hijo adulto, que es ciudadano estadounidense, explicó el abogado a AP.

El arresto de Guevara atrajo inmediatamente una gran atención y fue criticado por grupos de libertad de prensa, que dijeron que simplemente estaba haciendo su trabajo.

Así fue el arresto de Mario Guevara, quedó grabado en video

El video de su arresto muestra a Guevara vistiendo una camisa roja brillante bajo un chaleco protector con la palabra “PRENSA” impresa en el pecho.

En la grabación se le podía escuchar diciéndole a un policía: “Soy miembro de los medios, oficial”.

Guevara estaba de pie en una acera con otros periodistas, sin señales de grandes multitudes o confrontaciones a su alrededor, momentos antes de ser detenido.

La policía de DeKalb acusó a Guevara de asociación ilícita, obstrucción a la policía y caminar a lo largo de la carretera.

Sus abogados trabajaron para lograr su liberación el mismo día del arresto y se le concedió fianza en el condado de DeKalb, pero el ICE puso su caso en espera y fue retenido para que los agentes acudieran a recogerlo.

El 25 de junio, la procuradora general del condado de DeKalb, Donna Coleman-Stribling, desestimó esos cargos diciendo que, si bien existía causa probable para apoyar el arresto, no había suficientes pruebas para respaldar un proceso legal.

“En el momento de su arresto, la evidencia en video muestra al señor Guevara cumpliendo la ley en términos generales y no demuestra la intención de desobedecer las directrices de las fuerzas del orden”, dijo su oficina en un comunicado de prensa.

Las inconsistencias en los cargos contra Mario Guevara

El 20 de junio, el departamento de policía de Gwinnett dijo que había obtenido órdenes de arresto contra el periodista por cargos de conducción negligente, no obedecer durante un dispositivo de control de tráfico y conducción imprudente, diciendo que había “puesto en riesgo la integridad operativa y puesto en peligro la seguridad” de las víctimas de un caso de aplicación de la ley, así como de los investigadores y residentes de Gwinnett.

En un informe inicial del incidente se indica que los cargos se derivan de un hecho ocurrido el 20 de mayo, que se informó el 17 de junio, tres días después de su arresto en la protesta. En la sección narrativa del informe no se dan detalles.

Diaz dijo que las personas acusadas de violaciones de tráfico generalmente son imputadas en el lugar, y es muy inusual que un agente emita una orden de arresto por tal violación un mes después.

“Nada de esto es normal”, afirmó Diaz.

El periodista Mario Guevara ha sido trasladado a varias cárceles desde su detención

Después de que el juez de inmigración James Ward le concediera la fianza la semana pasada, la familia de Guevara intentó varias veces pagarla en línea, pero no se procesó, dijo Diaz a AP.

Luego intentaron pagarla en persona y el ICE se negó a aceptarla, añadió.

“Lo que no sabíamos era lo que sucedía en el trasfondo”, comentó Diaz, y explicó que, más tarde, se enteraron de que el ICE había impugnado su liberación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración y pidió suspender la orden de fianza mientras el caso está pendiente.

A otro de los abogados de Guevara se le informó que estaba siendo trasladado al condado de Gwinnett, en los suburbios de Atlanta, porque tenía órdenes de arresto abiertas por cargos de tráfico. Fue ingresado en la cárcel de Gwinnett el jueves pasado y liberado el mismo día bajo fianza por ese caso.

Debido a que su fianza de inmigración no había sido pagada, fue puesto nuevamente bajo la custodia del ICE en ese momento, dijo Diaz.

Entonces el periodista fue trasladado al condado de Floyd, a unas 65 millas al noroeste de Atlanta, donde el departamento de policía del condado tiene un acuerdo para detener personas para el ICE.

Los registros de la cárcel del condado de Floyd muestran que estuvo bajo custodia en el lugar hasta el lunes. El abogado dijo que el periodista fue trasladado posteriormente a una instalación del Buró Federal de Prisiones en Atlanta, donde permanece este martes.

El juez de inmigración estuvo de acuerdo con los abogados de Guevara en que el periodista no representa un peligro para la comunidad, pero el ICE argumenta que sí es una amenaza y que no debería ser liberado, dijo Diaz.

“Creemos que es una exageración”, manifestó el abogado. “Creemos que parece haber un esfuerzo concertado entre diferentes jurisdicciones para mantenerlo detenido”, expresó Diaz.

