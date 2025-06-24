Más del 70% de los inmigrantes llevados por ICE a centros de detención desde enero no tienen condenas criminales, según Instituto Cato

La mayoría de personas detenidas en los últimos meses por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos no han sido condenados antes por ningún delito, pese a que este es uno de los principales argumentos del gobierno de Donald Trump para justificar su actual política de deportación, según un estudio del Instituto Cato, un think tank de derecha.

De acuerdo a datos no públicos recabados por fuentes de Cato, el 65% de los detenidos durante el presente año fiscal (desde el 1 de octubre de 2024, y hasta el pasado 14 de junio) no tenía condenas en su historial.

PUBLICIDAD

Además, más del 93% nunca fueron condenados por delitos violentos. La mayoría de sus cargos (53%) se enmarcan en categorías de migración, de tráfico o faltas no violentas.

Dicho año fiscal contempla los últimos meses del mandato de Joe Biden y el inicio del de Donald Trump. Sin embargo, la tendencia a detener personas que no han sido declaradas culpables de ningún delito se multiplicó con creces desde que el republicano regresó a la Casa Blanca.

Según datos públicos de ICE, el número de detenidos sin condenas ni cargos pendientes que se encontraban bajo custodia de la agencia migratoria pasó de 858 el 11 de enero (9 días antes de que Trump asumiera la presidencia) a 7,781 el pasado 31 de mayo.

Los datos “ revelan un aumento de nueve veces en el número de inmigrantes arrestados y encarcelados por ICE sin otra razón que su estatus migratorio” destaca el artículo de Cato, publicado el pasado 20 de junio.

De hecho, de todas las personas que pasaron a estar bajo custodia de ICE entre el 11 de enero y el 4 de junio, el 71% no tenía ninguna condena previa en su historial.

“Mi cálculo aproximado, basado en las cifras públicas, indica que a principios de enero, ICE arrestaba a unos 32 inmigrantes al día en el interior del país, sin condenas ni cargos pendientes. A principios de junio, estos arrestos eran aproximadamente 453 al día, un aumento de 14 veces”, escribe David J. Bier, autor del artículo.

“Esto representa aproximadamente un 50% más que el promedio diario de arrestos de inmigrantes de todo tipo por parte de ICE en el año fiscal 2024”, agrega.

PUBLICIDAD

Aumento de detención de inmigrantes no criminales tras cambio de estrategia por parte del gobierno de Trump

El Instituto Cato atribuye este aumento en la cifra de inmigrantes detenidos que nunca fueron condenados a la promesa de Trump de realizar una “deportación masiva” y la orden dirigida a ICE para que cumpla "una cuota irrazonable de 3,000 arrestos diarios, una meta que no estaban ni cerca de alcanzar al 14 de junio”, destaca el centro de investigación de políticas públicas.

También lo atribuye las cifras a la orden ejecutiva de Trump “que derogó las directrices de ICE, que exigían que la agencia se centrara en las amenazas a la seguridad pública”.

“ICE también está deteniendo a más personas que nunca en condiciones precarias e inhumanas, peores que las permitidas en las cárceles donde los delincuentes violentos graves cumplen sus condenas”, agrega.

Esa tendencia al alza de la detención de inmigrantes no criminales por parte de ICE se observa especialmente desde el pasado mes. Si durante la segunda quincena de mayo fuero 678, los arrestados pasaron a ser 927 en la primera quincena de junio.

Cato enmarca este considerable aumento en el cambio de estrategia observado desde que, a finales de mayo, el asesor y arquitecto de la política migratoria de Trump, Stephen Miller, ordenó a ICE que arrestara a más inmigrantes sin antecedentes criminales.

“Cómo que van tras delincuentes?", preguntó (Miller en esa reunión con ICE). "¿Por qué no están en Home Depot? ¿Por qué no están en 7-Eleven?", dijo, según reportes.

PUBLICIDAD

Desde entonces, ICE y la Patrulla Fronteriza han recurrido calles y lugares de trabajo de EEUU para detener a los inmigrantes, independientemente de la amenaza pública que puedan representar”, explica Cato.

¿A qué inmigrantes considera el gobierno de EEUU como "criminales"?

El instituto también llama la atención sobre los errores a la hora de decidir a qué inmigrantes se califica como “criminales”, y critica el hecho de que ICE considere “en ocasiones” como tal a personas que tienen solo un cargo pendiente, pero sin haber sido condenadas.

“Esto es incorrecto. Creemos en el debido proceso en EEUU porque muchas personas acusadas nunca son condenadas. ICE admitió ante el tribunal que considera "criminales" incluso a las personas cuyos cargos fueron desestimados, y muchos inmigrantes con cargos pendientes nunca son condenados”, recuerda.

Durante su campaña electoral, Trump prometió que su plan de deportaciones comenzaría por los inmigrantes criminales violentos que fueran responsables de delitos graves.

Sin embargo, su estrategia cambió poco después de asumir la presidencia, cuando pasó a considerar como “criminales” a todos los inmigrantes indocumentados que viven en el país.

“Es un gran cambio cultural en nuestro país ver a alguien que rompe con las leyes migratorias como criminal, pero eso exactamente lo que son”, dijo el 29 de enero la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien insistió en que todos quienes están en EEUU de manera irregular tienen un “récord criminal”.

PUBLICIDAD

Estas declaraciones, sin embargo, son falsas. Bajo la ley estadounidense, vivir en el país sin autorización o estatus legal no es una falta criminal, sino civil. Cruzar de manera irregular la frontera estadounidense está considerado como una infracción civil, a menos que la persona haya sido deportada o expulsada previamente de EEUU.

“Sabemos que (ICE) está imponiendo miles de cargos por "entrada ilegal" a residentes de larga data para tildarlos de criminales y obligar a California y otros estados a que contribuyan con a su deportación”, subraya al respecto el artículo de Instituto Cato.

El centro critica que "la agenda de deportación de ICE no es lo que se anuncia al público estadounidense. ICE no está interesado en priorizar la seguridad pública, pero constantemente finge que cualquiera que se oponga a sus tácticas y prioridades, está defendiendo a criminales violentos. Sin embargo, los criminales violentos no son el enfoque principal del ICE".

"Esa es la esencia de la deportación masiva: es indiscriminada, desenfocada y caótica. El Congreso debería exigir a ICE una mayor transparencia en sus informes y exigirle que se enfoque únicamente en quienes representan una amenaza real para la seguridad pública", concluye.