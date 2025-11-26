ICE arrestó a un familiar de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

Video Decenas de manifestantes se enfrentan a agentes federales para impedir un arresto en Minnesota

La madre del sobrino de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue detenida este mes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras iba de camino a New Hampshire a buscar a su hijo, reportan varios medios.

Bruna Caroline Ferrerira, originaria de Brasil, fue arrestada el 12 de noviembre cerca de Boston, dijo a la televisora CNN su abogado, Todd Pomerleau.

Desde que nació, su hijo vivía a tiempo completo con el hermano de Leavitt, Michael, pero mantenía relación con su madre, dijo él mismo a ABC News.

Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó a ambos medios que Ferreira era "una extranjera criminal ilegal" con arrestos previos por agresión y por sobrepasar el tiempo de una visa que expiró en 1999.

"Ella entró al país con una visa de turista B2 que exigía que se marchara de Estados Unidos para el 6 de junio de 1999. Está detenida en el Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Louisiana y en proceso de deportación", dijo el vocero a ABC News.

El abogado de Ferreira dijo las televisoras que ella ingresó al país de forma legal, que antes tuvo una Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y que estaba en proceso de obtener una residencia legal permanente. Explicó que su cliente fue detenida por funcionarios que no tenían una orden de arresto en su contra, mientras ella manejaba por Massachussetts. Condenó que ahora tiene que pelear el caso en Louisiana, a cientos de millas de distancia de su casa.

Su hermana, Graziela Dos Santos Rodrigues, abrió una cuenta de 'GoFundMe' en la que cuenta que Ferreira llegó a Estados Unidos con sus padres en diciembre de 1998 con una visa.