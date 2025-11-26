Cambiar Ciudad
Centros de detención de ICE

ICE arrestó a un familiar de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

Se trata de la mamá del sobrino de la secretaria de prensa. La mujer iba de camino a New Hampshire a buscar a su hijo cuando fue detenida por agentes que no presentaron una orden.

Univision picture
Por:Univision
Video Decenas de manifestantes se enfrentan a agentes federales para impedir un arresto en Minnesota

La madre del sobrino de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue detenida este mes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras iba de camino a New Hampshire a buscar a su hijo, reportan varios medios.

Bruna Caroline Ferrerira, originaria de Brasil, fue arrestada el 12 de noviembre cerca de Boston, dijo a la televisora CNN su abogado, Todd Pomerleau.

PUBLICIDAD

Más sobre Centros de detención de ICE

Christian Jiménez es estudiante, menor de edad y ciudadano estadounidense. ICE lo detuvo y hasta le rompió los cristales del auto
4 mins

Christian Jiménez es estudiante, menor de edad y ciudadano estadounidense. ICE lo detuvo y hasta le rompió los cristales del auto

Inmigración
Alexandria, Guantánamo, los Everglades: ¿cómo funciona la "compleja" red de vuelos de ICE para movilizar inmigrantes?
10 mins

Alexandria, Guantánamo, los Everglades: ¿cómo funciona la "compleja" red de vuelos de ICE para movilizar inmigrantes?

Inmigración
Pagar a un coyote para traer a un niño a EEUU puede traer graves consecuencias
9 mins

Pagar a un coyote para traer a un niño a EEUU puede traer graves consecuencias

Inmigración
Encuesta: los inmigrantes (sin importar su estatus) sienten miedo, pero están decididos a quedarse en EEUU
4 mins

Encuesta: los inmigrantes (sin importar su estatus) sienten miedo, pero están decididos a quedarse en EEUU

Inmigración
Menor graba el arresto de su padre: agentes de ICE rompieron la ventana para sacarlo del auto
1:04

Menor graba el arresto de su padre: agentes de ICE rompieron la ventana para sacarlo del auto

Inmigración
Miles de padres, custodios de niños migrantes, han sido arrestados por autoridades migratorias, reporta CNN
3 mins

Miles de padres, custodios de niños migrantes, han sido arrestados por autoridades migratorias, reporta CNN

Inmigración
“Nadie debía morir”: exjefe de migración de México urge a frenar la muerte de mexicanos en custodia de ICE
9 mins

“Nadie debía morir”: exjefe de migración de México urge a frenar la muerte de mexicanos en custodia de ICE

Inmigración
Un joven de 18 años pasó casi 3 meses detenido por ICE, un juez ordenó liberarlo "inmediatamente" y ICE lo permitió 16 horas después
6 mins

Un joven de 18 años pasó casi 3 meses detenido por ICE, un juez ordenó liberarlo "inmediatamente" y ICE lo permitió 16 horas después

Inmigración
"Se ha convertido en una prisión": juez ordena mejorar condiciones de un centro de ICE en Chicago tras escuchar a inmigrantes detenidos
5 mins

"Se ha convertido en una prisión": juez ordena mejorar condiciones de un centro de ICE en Chicago tras escuchar a inmigrantes detenidos

Inmigración
"Para aterrorizar a la gente": exdirectora de ICE analiza las tácticas migratorias de Trump
10 mins

"Para aterrorizar a la gente": exdirectora de ICE analiza las tácticas migratorias de Trump

Inmigración

Desde que nació, su hijo vivía a tiempo completo con el hermano de Leavitt, Michael, pero mantenía relación con su madre, dijo él mismo a ABC News.

Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó a ambos medios que Ferreira era "una extranjera criminal ilegal" con arrestos previos por agresión y por sobrepasar el tiempo de una visa que expiró en 1999.

"Ella entró al país con una visa de turista B2 que exigía que se marchara de Estados Unidos para el 6 de junio de 1999. Está detenida en el Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Louisiana y en proceso de deportación", dijo el vocero a ABC News.

El abogado de Ferreira dijo las televisoras que ella ingresó al país de forma legal, que antes tuvo una Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y que estaba en proceso de obtener una residencia legal permanente. Explicó que su cliente fue detenida por funcionarios que no tenían una orden de arresto en su contra, mientras ella manejaba por Massachussetts. Condenó que ahora tiene que pelear el caso en Louisiana, a cientos de millas de distancia de su casa.

Su hermana, Graziela Dos Santos Rodrigues, abrió una cuenta de 'GoFundMe' en la que cuenta que Ferreira llegó a Estados Unidos con sus padres en diciembre de 1998 con una visa.

"La ausencia de Bruna ha sido especialmente dolorosa para su hijo de 11 años, Michael Leavitt junior, que necesita a su madre y espera cada día que ella pueda estar en casa a tiempo para las celebraciones", escribió la hermana.

Relacionados:
Centros de detención de ICEControl de Inmigración y Aduanas (ICE)DetenciónEstados UnidosDonald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bajo un volcán
La noche eterna del Baby'O
Pacto de sangre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX