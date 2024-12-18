Nueva regla acelera proceso de visas H2 para de trabajadores temporales no profesionales

Video "Injusticia": habla madre hispana deportada con sus bebés tras perder cita migratoria; estaba en el hospital

Una nueva regla permitirá a empresas que necesitan trabajadores extranjeros temporales no profesionales acelerar los procesos para obtener la aprobación de visas tipo H2 y las contrataciones.

El servicio de inmigración dijo que con la normativa se “fortalecen las protecciones de los trabajadores y la integridad del programa”, al tiempo que “aumenta la flexibilidad para los trabajadores y mejora la eficiencia del programa” de visas tipo H2, que utilizan tanto trabajadores agrícolas (H-2A) como no agrícolas H-2B.

El nuevo reglamento moderniza y mejora los programas de visas H-2 de no inmigrante que permite que los empleadores estadounidenses cualificados que no pueden contratar trabajadores estadounidenses cualificados, “soliciten a nacionales extranjeros para que ocupen puestos de trabajo agrícolas y no agrícolas temporales o estacionales”, explicó la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

La agencia federal, que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agregó que “la regla final fortalece significativamente las protecciones de los trabajadores al, entre otras cosas, imponer nuevas consecuencias a las empresas que cobran tarifas prohibidas o violan nuestras leyes laborales, y proporciona mayor flexibilidad para los trabajadores H-2A y H-2B”.

Las razones oficiales



Los programas de visas tipo H-2 “fortalecen la economía de nuestra nación al suplir las necesidades de mano de obra estacional de los empleadores que dependen de trabajadores temporales”, dijo Alejandro Mayorkas, secretario del DHS.

“Al modernizar y mejorar este programa, aumentamos las protecciones para los trabajadores de nuestra nación, ayudamos a mantener el crecimiento económico y satisfacemos mejor las demandas laborales de las empresas estadounidenses”, agregó.

Por su arte, la directora de USCIS, Ur M. Jaddou, indicó que “nuestros programas de visas H-2 son muy importantes para la economía estadounidense. Muchos empleadore en todo el país necesitan mano de obra adicional de manera temporal o estacional, ya sea en nuestras granjas o en otras industrias”.

La regla final “nos permite ser más eficientes en ayudar a los empleadores estadounidenses a llenar las posiciones temporales o estacionales, mientras también ayuda a garantizar que protegemos tanto a los trabajadores estadounidenses como a los trabajadores no ciudadanos que ayudan a impulsar nuestra economía”, abrego la funcionaria.

El primer paso hacia el cambio



En septiembre de 2023 USCIS reportó que había publicó en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) el adelanto de una propuesta de reglamentación para modernizar los programas de visas tipo H-2 y, con ello, aumentar las protecciones a los trabajadores.

El DHS, bajo cuyo mando operan las agencias que participan en el proceso de otorgar y regular los programas, dijo en esa ocasión que el nuevo reglamento incluirá “medidas para fortalecer las protecciones para los trabajadores temporales a través de los programas de empleados agrícolas temporales H-2A y no agrícolas temporales H-2B”.

El gobierno precisó en aquel entonces que el cambio incluiría “el fortalecimiento de las protecciones para los trabajadores contra la conducta explotadora de los empleadores, incluyendo la adición de protecciones para los denunciantes”, un tema que, durante años, ha sido contemplado no solo en los pedidos de modernización, sino también en diversas propuestas inconclusas de reforma migratoria en ambas cámaras del Congreso.

Hace 15 meses Mayorkas dijo que, con la nueva norma, los empleadores “ayudarán a proporcionar a esta población vulnerable de trabajadores las protecciones que merecen” sin afectar el compromiso de “salvaguardar nuestra economía, nuestra seguridad y nuestros valores estadounidenses”.

Detalles de la nueva regla final



USCIS explicó que la nueva regla final mejora la eficiencia del programa, fortalece las Protecciones de los trabajadores y aumentar la integridad del programa, además de incluir mejoras a la flexibilidad de los trabajadores que utilizan las visas tipo H-2.

“Esta regla final elimina el requisito de que USCIS, por lo general, solo puede aprobar peticiones para estatus H-2 de no inmigrantes para nacionales de países designados como elegibles para participar en los programas H-2, eliminando la necesidad de que DHS recopile y publique listas anuales de países designados”, explico la agencia.

Precisó además que uno de los cambios significativos “simplifica las reglas en torno al efecto de una salida del país durante un periodo de estadía mínimo de tres años para los trabajadores que participan en los programas H-2, al eliminar las disposiciones de estadía ‘ininterrumpida’ y, en su lugar, proporcionando un periodo uniforme de ausencia de Estados Unidos (de al menos 60 días) necesario para reiniciar el conteo de los tres años”.

En otro cambio, la nueva norma “aclara las disposiciones relacionadas con las tarifas prohibidas para fortalecer las prohibiciones existentes y las consecuencias del cobro de ciertas tarifas a los trabajadores H-2A y H-2B, lo que incluye nuevas consecuencias para las empresas que cobran estas tarifas y para denegar sus peticiones H-2B en determinadas circunstancias”.

“La regla final también instituye ciertas causales obligatorias y discrecionales para denegar una petición H-2A o H-2B de peticionarios a quienes se les ha encontrado culpable cometer ciertas violaciones de las leyes laborales u otras violaciones legales, o han hecho mal uso de los programas H-2”, explicó USCIS.

La dependencia federal también dijo que “la regla final añade un nuevo periodo de gracia de hasta 60 días después de una cesantía de empleo, durante la cual el trabajador H-2 puede buscar un nuevo empleo cualificado o prepararse para salir de Estados Unidos sin violar su estatus H-2 de no inmigrante o acumular presencia ilegal”.

Quiénes utilizan las visas H-2



Los programas de visa H-2 permiten a determinados empleadores o agentes estadounidenses traer a ciudadanos extranjeros a Estados Unidos para ocupar puestos de trabajo temporales para los que no hay suficientes trabajadores estadounidenses capaces, dispuestos, cualificados y disponibles para realizar el trabajo temporal.

Para solicitarla, el empleador o agente debe presentar un formulario I-129 a nombre del posible trabajador, acompañado de un certificado del Departamento de Trabajo (DOL) en el que se expongan las razones por las que no se dispone de trabajadores estadounidenses cualificados para cubrir el puesto de trabajo y por las que el empleo de un trabajador extranjero no afectará negativamente los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores en empleos similares en Estados Unidos.

El programa H-2 fue creado en 1943 e incluye las visas H-2A para campesinos o trabajadores del campo. Permitió la importación de trabajadores para cubrir la falta de mano de obra en la industria de la caña de azúcar. El programa cambió significativamente en los años 80 con la división de las visas H2 en dos categorías, mismas que permanecen hasta el día de hoy:

H-2A , para trabajadores agrícolas (siembra y cosecha de plantíos); y,

, para trabajadores agrícolas (siembra y cosecha de plantíos); y, H-2B, para trabajadores no-agrícolas (jardinería, construcción, bosques, sembrar o cortar, personal para servicio de limpieza de hotel, etc.)

Las visas H-2A



El programa H-2A permite a los empleadores de Estados Unidos o agentes estadounidenses contratar a trabajadores agrícolas, explica el libro ‘Inmigración Las Nuevas Reglas: una guía de Univision’. Entre los requisitos para traer a un trabajador agrícola a Estados Unidos están los siguientes:

Ofrecer un empleo de naturaleza temporal o estacional.

Demostrar que no hay suficientes trabajadores estadounidenses capaces, dispuestos, cualificados y disponibles para realizar el trabajo temporal.

Demostrar que la contratación de empleados mediante la visa H-2A no afectará los sueldos y las condiciones de trabajo de los empleados estadounidenses en tareas similares.

Presentar una sola certificación de trabajo temporal válida emitida por el Departamento del Trabajo (Department of Labor) junto con la petición de visa H-2A.

Ser ciudadano de uno de los países seleccionados por el DHS.

Los empleadores o reclutadores de empleados agrícolas estadounidenses que cumplen con estos requisitos reglamentarios pueden traer un gran número de trabajadores extranjeros a Estados Unidos con el propósito de llenar puestos de empleos temporales en el rubro de la agricultura. Para hacerlo, deben llenar el formulario I-129 («Petición de trabajador no inmigrante») a nombre del posible empleado.



Proceso para recibir la visa H-2B



El proceso para recibir la visa H-2B consta de tres pasos, explica USCIS.

En el primer paso . el peticionario presenta una solicitud de Certificación de Empleo Temporal para Mano de Obra Extranjera del DOL (Certificación Laboral). Antes de solicitar la clasificación de Visa H-2B por parte de USCIS, el peticionario debe solicitar y recibir la Certificación de Empleo Temporal para los trabajadores H-2B de parte del Departamento del Trabajo de Estados Unidos (DOL), o del Guam DOL si el empleo será en Guam.

. el peticionario presenta una solicitud de Certificación de Empleo Temporal para Mano de Obra Extranjera del DOL (Certificación Laboral). Antes de solicitar la clasificación de Visa H-2B por parte de USCIS, el peticionario debe solicitar y recibir la Certificación de Empleo Temporal para los trabajadores H-2B de parte del Departamento del Trabajo de Estados Unidos (DOL), o del Guam DOL si el empleo será en Guam. En el segundo paso , el peticionario presenta un Formulario I-129 ante USCIS. Luego de recibir la Certificación de Empleo Temporal para empleo de H-2B por parte del DOL o del Guam DOL (si corresponde), el peticionario debe presentar el Formulario I-129 con USCIS. Con limitadas excepciones, el empleador debe presentar la Certificación de Empleo Temporal junto con el Formulario I-129.

, el peticionario presenta un Formulario I-129 ante USCIS. Luego de recibir la Certificación de Empleo Temporal para empleo de H-2B por parte del DOL o del Guam DOL (si corresponde), el peticionario debe presentar el Formulario I-129 con USCIS. Con limitadas excepciones, el empleador debe presentar la Certificación de Empleo Temporal junto con el Formulario I-129. En el tercer paso. Los trabajadores que califican que estén fuera de Estados Unidos deben solicitar visa y/o admisión. Luego que USCIS aprueba el Formulario I-129, los trabajadores H-2B que calificaron y que están fuera de los Estados Unidos.

A su vez, quienes están fuera de Estados Unidos deben: