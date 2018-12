"No, no soy un pandillero", se defendió Arias, quien traía incluso un informe oficial de su país para demostrar que no tenía antecedentes criminales. Él les explicó que, por el contrario, era de esos pandilleros de quienes venía huyendo con su familia. No le creyeron: le pidieron que se levantara la camisa para ver sus tatuajes —algo que relacionan con pandillas como la MS-13—, pero su piel no tenía una gota de tinta.