"No hay medicamentos, el agua escasea": las duras condiciones de los migrantes en los albergues de Tijuana

Hubo quienes se quedaron pasmados sin entender bien qué era lo que sucedía, pero otros se movilizaron de inmediato para tratar de encontrar un doctor o paramédico de los que han venido apoyando a los centroamericanos durante su estancia desde el día miércoles 13 de noviembre que se habilitó el espacio. Sin embargo, no aparecía nadie .

“Se sentía mal y no la quisieron atender” , decía el joven en reiteradas ocasiones como queriéndose deslindar del asunto si algo más grave se presentaba. “Está bien enferma y no la quisieron atender, se llama Cinthia Carolina”, agregaba el joven constantemente, temiendo que algo mayor pudiera suceder.

Sin tener una cifra oficial –porque no todos acuden a consultas-, el director municipal de Atención al Migrante, César Palencia Chávez, compartió en entrevista realizada el pasado martes 20 de noviembre que son “varias” las personas que están enfermas y, aceptó que tanto el abastecimiento de alimentos como el de medicamentos han estado escaseando debido a que el albergue, que se había planteado en un principio para 380 personas y posteriormente para 2,000, ha sido totalmente rebasado y “desbordado” por los más de 4,500 migrantes que actualmente lo habitan.

“Es bien sabido que no se tienen medicamentos para los propios tijuanenses, que se está pasando por una situación difícil con el abasto, ahora imagínate, no hay para un migrante ”, dijo el funcionario.

Bajo esas circunstancias, Palencia Chávez también ha asegurado en reiteradas ocasiones que muchas de estas carencias y situaciones se deben a que los propios migrantes, a pesar de saber que ya no hay espacio, no se quieren ir y distribuir en los diversos albergues donde todavía hay capacidad para recibir unos cuantos de ellos.

Albergues al 90% de su capacidad

Enfermedades infecciosas

Ietza Bojorquez, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), señaló que independientemente de que los migrantes quieran o no distribuirse en los diversos albergues de la ciudad, mientras estén concentrados en el refugio de la Zona Norte, se debe priorizar la atención al tema de salud, porque muchos de ellos vienen con enfermedades infecciosas y estas pueden replicarse entre la sociedad.

Principalmente porque algunos de los migrantes arriban ya con cuadros más severos y requieren de un tratamiento o seguimiento médico más adecuado para no exacerbar esta situación y dejar que de algo prevenible pueda llegar a ser algo más complicado que requiera de más recursos para su intervención.

“A veces no alcanza la comida, no hay suficientes doctores y se hace una fila enorme, no hay medicamentos, el agua escasea y nos toca ir a comprar a las tiendas, los baños están sucios y los niños son los que más están sufriendo esta situación”, compartió Dorian Martínez, quien al final hizo un llamado a las autoridades y la ciudadanía tijuanense para que les puedan apoyar con lo que puedan, para evitar estar bajo estas circunstancias.