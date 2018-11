No estaba contento en el albergue, “tan lejos de la gran frontera”, como se refiere a Tijuana, y muy temprano se despertó, tomó sus cosas y, junto con su pareja y hermano, comenzó a hacer el mismo trayecto a pie que desde las cinco de la mañana ya habían emprendido algunos de sus compañeros de la caravana de migrantes centroamericanos que desde hace más de un mes avanza con el objetivo de llegar a Estados Unidos.

Al principio no tenían idea de cuántos migrantes eran los que se habían unido a la caravana en dirección a Tijuana, en un principio se hablaba de 500, 800 y hasta de mil personas, pero al final terminaron llegando a la ciudad un total de 1,276 personas, quienes en el tramo de La Rumorosa comenzaron a pedir ayuda a los automovilistas y “traileros” que circulaban por la carretera.

"Somos una familia honrada y queremos vivir en paz"

“ Queremos darle una mejor vida a nuestros hijos, queremos alejarlos de la Mara y el crimen organizado, no queremos fastidiar a las personas de Tijuana, no somos animales como nos dicen en la calle, somos una familia honrada y queremos vivir en paz ”, señaló la señora Hera Urbina, mientras ingresaba al albergue con los menores.

Los hombres adultos tuvieron que hacer filas que se prolongaron por más de dos cuadras por la cantidad de personas que arribó en la tarde-noche del martess, lo que generó que el proceso de registro fuera demorado, propiciando que varias de las personas se instalaran en calles y banquetas aledañas para pernoctar, debido que hasta altas horas de la madrugada el ingreso no fluía.

Algunos migrantes solicitan retorno asistido



Pero la gran mayoría de los integrantes de la caravana no piensan en rendirse. Dicen que después de más de 30 días de dolor y sufrimiento durante el trayecto, darse por vencidos así tan fácil no debe ponderar entre los pensamientos de todos. Por eso, aunque sea amontonados en un solo albergue, prefieren estar unidos y no perder la fe y el propósito que se trazaron el día que decidieron salir de sus casas.