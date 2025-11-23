Demandas, investigaciones y ansiedad: las secuelas de los operativos migratorios en Chicago

Video Revelan nuevo video en el caso del hispano baleado mortalmente por un agente de ICE en Illinois

Chicago ha entrado en lo que muchos consideran una nueva y tensa fase de la ofensiva de la administración del presidente Donald Trump contra la inmigración, que ha llevado a miles de arrestos.

Mientras un comandante de la Patrulla Fronteriza conocido por liderar intensas y controvertidas operaciones se trasladó a Carolina del Norte, los agentes federales siguen arrestando a inmigrantes en la tercera ciudad más grande del país y sus suburbios.

Un número creciente de demandas derivadas de la ofensiva avanza en los tribunales, mientras las autoridades investigan las acciones de los agentes, incluyendo un tiroteo fatal.

Los activistas dicen que no bajan la guardia por si la situación vuelve a intensificarse y muchos residentes en el bastión demócrata, donde pocos dieron la bienvenida a los agentes federales, siguen ansiosos.

“Siento una sensación de paranoia sobre cuándo podrían regresar”, dijo Santani Silva, empleada de una tienda de antigüedades en el barrio predominantemente mexicano de Pilsen. “La gente sigue teniendo miedo”.

Durante más de dos meses, el área de Chicago fue el foco de una operación agresiva liderada por Gregory Bovino, un jefe de la Patrulla Fronteriza detrás de esfuerzos similares en Los Ángeles y pronto en Louisiana.

Agentes armados y enmascarados utilizaron camionetas SUV sin distintivos y helicópteros en toda la ciudad de 2.7 millones de habitantes y sus suburbios para apuntar a presuntos criminales y violadores de inmigración. Los arrestos a menudo derivaron en intensos enfrentamientos con transeúntes, desde barrios adinerados hasta suburbios de clase trabajadora.

Aunque la intensidad ha disminuido en la semana desde que Bovino se fue, los informes de arrestos siguen apareciendo. Activistas que siguen a los agentes de inmigración dijeron que confirmaron 142 avistamientos diarios en el punto álgido de la operación el mes pasado. El número ahora es aproximadamente seis al día.

“No ha terminado. No creo que vaya a terminar”, expresó Brandon Lee, de la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados.

Un suburbio bajo asedio de las autoridades migratorias

El suburbio de Broadview, ubicado en Chicago, con aproximadamente 8,000 habitantes y sede de un centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha soportado la peor parte de la operación.

Las protestas fuera de la instalación han sido tensas. Los agentes usaron agentes químicos que incluso los vecinos del área sintieron. La policía de Broadview también inició tres investigaciones criminales sobre las tácticas de los federales.

Los líderes comunitarios tomaron la inusual medida de declarar una emergencia civil esta semana y trasladar a internet las reuniones públicas.

La alcaldesa de Broadview, Katrina Thompson, dijo que la comunidad ha enfrentado amenazas de bomba, amenazas de muerte y protestas violentas debido a la ofensiva.

“No permitiré que las amenazas de violencia o intimidación interrumpan las funciones esenciales de nuestro gobierno”, señaló Thompson.

El Departamento de Seguridad Nacional reporta más de 3,000 arrestos, pero la agencia ha proporcionado detalles solo de unos pocos casos en los que inmigrantes sin permiso de residencia también tenían antecedentes penales.

La administración de Trump recurre a las redes sociales para publicar fotos de supuestos criminales violentos detenidos en operaciones de inmigración, pero los incluso los datos del gobierno federal pintan un panorama diferente.

Inmigrantes detenidos sin tener antecedentes criminales

De 614 inmigrantes arrestados y detenidos en los últimos meses alrededor de Chicago, solo 16, es decir, menos del 3%, tenían antecedentes penales que representaban un “alto riesgo para la seguridad pública”, según datos del gobierno federal presentados al tribunal como parte de un decreto de consentimiento de 2022 sobre los arrestos del ICE. Esos registros incluyeron violencia doméstica y conducción en estado de ebriedad.

Un juez en los casos dijo que cientos de detenidos inmigrantes calificaban para ser liberados bajo fianza, aunque un tribunal de apelaciones pausó su liberación. Los abogados dicen que seguirán muchos más casos a medida que obtengan detalles del gobierno sobre los arrestos.

Ed Yohnka, de la Unión Americana de Libertades Civiles de Illinois, que ha estado involucrado en varias demandas, expresó: “Nada de esto ha cuadrado del todo. ¿De qué se trataba todo esto? ¿Qué propósito sirvió? ¿Qué logró todo esto?”.

El número de demandas desencadenadas por la ofensiva está creciendo, incluyendo el uso de la fuerza por parte de los agentes y las condiciones en el centro de Broadview. En los últimos días, miembros del clero presentaron una demanda contra la administración Trump, alegando que se les estaba bloqueando el acceso para ministrar dentro de una instalación.

Los fiscales federales también han retirado repetidamente cargos contra manifestantes y otros transeúntes, incluyendo l a desestimación de cargos contra una mujer que fue baleada varias veces por un agente de la Patrulla Fronteriza el mes pasado.

Mientras tanto, los agentes federales también están bajo investigación en relación con la muerte de un hombre que fue fatalmente baleado por agentes del ICE durante una parada de tráfico. La presidenta de México ha pedido una investigación exhaustiva, mientras que ICE ha dicho que no usó fuerza excesiva.

Un informe de autopsia obtenido por The Associated Press esta semana mostró que Silverio Villegas González murió de una herida de bala disparada a “corta distancia” en su cuello. La muerte fue declarada un homicidio.

En octubre, el cuerpo del padre de 38 años que pasó dos décadas en Estados Unidos fue enterrado en el estado de Michoacán, en el occidente de México.

“Seguimos quedándonos en casa”

Muchos de los corredores comerciales que alguna vez fueron bulliciosos en las comunidades mayoritariamente inmigrantes del área de Chicago, que se habían calmado, estaban viendo un resurgimiento con el retorno de algunos vendedores ambulantes a sus puestos habituales.

Andrea Meléndez, propietaria de Pink Flores Bakery and Cafe, dijo que ha visto un aumento en las ventas esta semana después de batallar durante meses.

“Como un nuevo negocio, estaba un poco asustada cuando vimos caer las ventas”, dijo. “Pero esta semana siento un poco más de esperanza de que las cosas puedan mejorar”.

Eleanor Lara, de 52 años, lleva meses evitando salir de su casa en Chicago si no es necesario, temerosa de que un encuentro con agentes de inmigración pudiera tener consecuencias graves.

Incluso como ciudadana estadounidense, tiene miedo y lleva consigo su certificado de nacimiento. Está casada con un venezolano cuyo estatus legal está en el limbo.

“Seguimos quedándonos en casa”, dijo.

