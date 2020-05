“Le temo más a la deportación que al coronavirus”: dice enfermera con TPS que trabaja en un asilo en California

“Vine con miedo porque la estaba atendiendo”, cuenta Galeas, a quien no le extraña la noticia de que el 40% de los 1,870 fallecidos por el virus en California estuvieran en hogares para ancianos.

Pero Galeas asegura que el covid-19 no le quita tanto el sueño como la amenaza de que eliminen el Estatus de Protección Temporal (TPS), que desde 1998 le otorga un permiso provisional de trabajo y de estadía en este país. Eso significaría volver a su natal Honduras, donde viven pocos familiares suyos.

“Le temo más a la deportación que al coronavirus, porque para hacer el trabajo tenemos experiencia. La deportación me atemoriza mucho más y por esa angustia he desarrollado alta presión. Regresar a mi país, después de tantos años, sí me da miedo”, dijo Galeas en una entrevista con Univision Noticias.