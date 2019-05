La frontera con México vivió momentos de mayores arrestos de indocumentados: Trump no tiene el récord

El arresto en abril de 98,977 inmigrantes indocumentados en la frontera con México es alto, pero no es el número "sin precedentes" que aseguran el presidente Donald Trump y los voceros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Estados Unidos tuvo años y meses más críticos.

Jessica Bolter, investigadora del Migration Policy Institute, coincide en esto con la Patrulla Fronteriza: calculan que 54% de quienes están llegando son familias. "Es un flujo diferente al que veíamos en los 90 o en los primeros años de la decada de 2000. Y aunque no es el número más alto de arrestos de indocumentados que hayamos visto, hay una nueva población que está viniendo a Estados Unidos y que no se había visto en estos números antes", asegura.

Al describir quiénes son esos inmigrantes que quieren llegar a Estados Unidos, CBP ha establecido las diferencias con años anteriores: ya no son los hombres mexicanos en solitario los que vienen y huyen de la autoridad para entrar por cualquier punto no autorizado de la frontera sin ser vistos o detenidos. Son unidades familiares y niños no acompañados centroamericanos que huyen de la violencia, de la crisis económica y de la ingobernabilidad que reina en sus países y los hace huir. Estos dos conceptos fueron establecidos por el gobierno de Barack Obama durante la crisis migratoria de 2014.