La Corte Suprema falla a favor del veto migratorio de Trump contra países de mayoría musulmana

Roberts dice en su opinión que " la proclamación está expresamente basada en legítimos fines: impedir la entrada de nacionales que no pueden ser adecuadamente investigados e induciendo a otras naciones a mejorar sus prácticas (de supervisión). El texto no dice nada sobre religión".

De todas formas, el juez aclara que la Corte "no expresa ninguna opinión sobre la solidez de la política".

El mandatario “no está obligado a admitir a personas de países que patrocinan o protegen el terrorismo, hasta que determine que `pueden ser debidamente investigados y no representan un riesgo para la seguridad de Estados Unidos”, añaden los abogados del gobierno.

El reto legal

"Hasta que no podamos determinar y comprender este problema y la peligrosa amenaza que representa, nuestro país no puede seguir siendo víctima de los horrendos ataques de personas que solo creen en la yihad y que no razonan ni tienen respeto por la vida humana", afirmó Trump en aquel entonces.