La caravana migrante, una pequeña ciudad ambulante que sigue su ruta a Tijuana

“En Honduras el río se llevó mi casita, pero yo me dedicaba a vender jitomate, chile dulce, zanahoria, pepino. Ahora que vengo en la caravana me da pena andar pidiendo pisto teniendo buenos mis piecitos y mis manos. Por eso cuando vi que todos mis compañeros caminaban para conseguir cigarros, se me ocurrió comprar muchos y venderlos después”, relata Alberto, conocido entre la caravana como ‘El daña pulmones’.

El inicio de una pequeña sociedad

Alejandra López y Miguel Figueroa, dos jóvenes que realizaban pruebas gratuitas para detección de glucosa y VIH recibieron en promedio 250 personas por día. Esa mañana no habían tenido ninguna prueba positiva para VIH, pero muchas con niveles alarmantes de diabetes. “Por cada 17 pruebas que aplicamos, 5 salían positivas y muchos no sabían siquiera lo que representa tener ese estado de salud”, señaló Alejandra.

Pausar el camino, pausar los problemas



“Yo nunca había dejado a mi familia. Ahora estamos bien pero no podemos olvidarnos de las razones por las que estamos viajando. Mi mamá me decía, mejor regrésate, pero no puedo, aunque extraño toda la comida que me hacía, más los frijolitos fritos. Quiero estudiar, pero le voy a seguir al norte y allá lo voy a hacer”, dice.