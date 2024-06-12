Cambiar Ciudad
Inmigración

Presentan la primera demanda contra el gobierno de Biden por su orden ejecutiva para reducir el asilo en la frontera

La demanda fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles y otros grupos.

Univision picture
Por:Univision
Video Falta de recursos y limitaciones diplomáticas: las dificultades para implementar la orden ejecutiva de Biden en la frontera

Una coalición de grupos de defensa de los inmigrantes presentó este miércoles una demanda contra la administración del presidente Joe Biden por la reciente orden ejecutiva para limitar las solicitudes de asilo en la frontera con México.

Los demandantes argumentan que la acción ejecutiva de Biden es una medida similar durante la administración Donald Trump, que fue bloqueada por los tribunales.

PUBLICIDAD

"Al promulgar una prohibición de asilo que es legalmente indistinguible de la prohibición de Trump que bloqueamos con éxito, no nos quedó más remedio que presentar esta demanda", dijo Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), uno de los grupos que protegen a los migrantes que presentaron la demanda.

¿Qué dice la orden ejecutiva impuesta por Biden que bloquea el asilo?

La orden que Biden emitió la semana pasada limita la tramitación de asilo una vez que los encuentros con migrantes en los puertos de entrada alcancen los 2,500 al día.

La medida entró en vigor inmediatamente el 5 de junio porque las últimas cifras eran muy superiores, de unos 4,000 al día.

Las restricciones impuestas por Biden estarían en vigor hasta dos semanas después de que el número de encuentros diarios entre puertos de entrada sea igual o inferior a 1,500, según una media de siete días, sin embargo, la última vez que pasó eso fue en julio de 2020, durante la pandemia de COVID-19.

Más sobre Inmigración

5 claves de la decisión de la jueza de bloquear el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago
6 mins

5 claves de la decisión de la jueza de bloquear el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

Inmigración
"No nos vamos a esconder ni 'autodeportar'": despliegue militar y de ICE ordenado por Trump en Chicago encuentra resistencia
6 mins

"No nos vamos a esconder ni 'autodeportar'": despliegue militar y de ICE ordenado por Trump en Chicago encuentra resistencia

Inmigración
El aluvión de demandas de ciudadanos y personas con estatus migratorio por la violencia de ICE
10 mins

El aluvión de demandas de ciudadanos y personas con estatus migratorio por la violencia de ICE

Inmigración
De helicópteros Black Hawk a cateos violentos: los estrafalarios operativos migratorios de ICE en Chicago
4 mins

De helicópteros Black Hawk a cateos violentos: los estrafalarios operativos migratorios de ICE en Chicago

Inmigración
Es estadounidense y fue detenido dos veces por inmigración: ahora demanda al gobierno
1:43

Es estadounidense y fue detenido dos veces por inmigración: ahora demanda al gobierno

Inmigración
Detienen a más de 125 conductores de camión en Oklahoma en redada contra indocumentados durante última semana de septiembre
2 mins

Detienen a más de 125 conductores de camión en Oklahoma en redada contra indocumentados durante última semana de septiembre

Inmigración
“Quítenle las esposas”: agentes liberan a mujer tras demostrar que es residente permanente
1:29

“Quítenle las esposas”: agentes liberan a mujer tras demostrar que es residente permanente

Inmigración
Hombre demanda al DHS por $50 millones tras ser agredido por agentes durante una redada en su negocio
1:25

Hombre demanda al DHS por $50 millones tras ser agredido por agentes durante una redada en su negocio

Inmigración
Arrestan a vendedora de tamales en operativo al sur de Chicago: “Ella decía: ‘Me están lastimando’”
1:08

Arrestan a vendedora de tamales en operativo al sur de Chicago: “Ella decía: ‘Me están lastimando’”

Inmigración
Agentes de ICE apuntan un arma a transeúntes que cuestionan detención violenta de un hombre
1:34

Agentes de ICE apuntan un arma a transeúntes que cuestionan detención violenta de un hombre

Inmigración

Biden invocó la misma autoridad legal utilizada por la administración Trump para su prohibición de asilo, que proviene de la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta disposición permite al presidente limitar la entrada de determinados inmigrantes si su entrada se considera "perjudicial" para el interés nacional.

¿Qué argumentan los defensores de los migrantes ante la orden ejecutiva de Biden?

Los defensores de los migrantes dicen que suspender el asilo a los migrantes que no llegan a un puerto de entrada designado, lo que la administración Biden está tratando de empujar a los migrantes a hacer, viola la ley federal de inmigración existente, entre otras preocupaciones.

PUBLICIDAD

“Estas acciones ejecutivas cerrarán cualquier acceso al asilo para la gran mayoría de las personas que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, sin importar cuán fuertes sean sus razones. La proclamación se hace eco de la anterior prohibición de entrada de asilo de la administración Trump, que los defensores de los derechos de los inmigrantes impugnaron con éxito”, dice un comunicado de la ACLU.

La demanda alega que la medida impuesta por la administración de Biden, que solo otorga el asilo a las personas que pueden conseguir una cita para presentarse en un puerto de entrada o cumplir condiciones muy estrictas, “es totalmente incoherente con la ley de asilo que promulgó el Congreso, que permite a los migrantes solicitar asilo tanto si entran por un puerto de entrada como si no”.

“Además de prohibir el asilo a la mayoría de los inmigrantes, las nuevas normas también crean obstáculos potencialmente insuperables para solicitar otros tipos de protección”, dice el comunicado.

Las críticas a la orden ejecutiva de Biden por sus similitudes a la impuesta por Trump

Biden ha criticado repetidamente las políticas de inmigración de Trump en campaña, y su administración argumenta que su directiva es diferente porque incluye varias exenciones por razones humanitarias.

Por ejemplo, las víctimas del tráfico de personas, los menores no acompañados y aquellos con emergencias médicas graves no estarían sujetos a los nuevos lineamientos.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, declaró en el programa "This Week" de la cadena ABC antes de que se presentara la demanda que "defendemos la legalidad de lo que hemos hecho". "Mantenemos la propuesta de valor".

PUBLICIDAD

Según la directiva de Biden, los migrantes que lleguen a la frontera, pero no expresen temor de regresar a sus países de origen, serán objeto de expulsión inmediata de EEUU, en cuestión de días o incluso horas.

Esos migrantes podrían enfrentarse a penas que podrían incluir la prohibición de volver a entrar en EEUU durante cinco años o incluso el enjuiciamiento penal.

Mientras tanto, los que expresen temor o intención de solicitar asilo serán examinados por un funcionario de asilo estadounidense, pero con un nivel de exigencia superior al actual.

Si superan el examen, podrán acogerse a formas más limitadas de protección humanitaria, como la Convención contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que prohíbe devolver a personas a un país en el que es probable que sufran tortura.

Mira también:

Video El miedo creíble: qué es y cómo se mide en la entrevista que define el futuro de inmigrantes
Relacionados:
InmigraciónEstados Unidos de AméricaJoe Biden

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD