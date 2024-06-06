Video "No venimos a hacer daño": migrantes en la frontera reaccionan a la orden ejecutiva que restringe el asilo

La orden ejecutiva del presidente Joe Biden para combatir los cruces ilegales en la frontera sur de Estados Unidos ha sido recibida con escepticismo y hasta con resistencia por parte de republicanos, e incluso de algunos demócratas, que coinciden en que su propósito es puramente electoral.

Aun así, la orden constituye la medida más agresiva del gobierno de Biden hasta el momento en materia migratoria, asunto que se ha convertido en uno de los puntos que más preocupan a los estadounidenses de cara a las elecciones presidenciales de este año, según las encuestas.

PUBLICIDAD

La orden ejecutiva firmada el martes permitirá a los funcionarios fronterizos rechazar a los migrantes, sin darles la oportunidad de solicitar asilo, cuando los cruces fronterizos ilegales alcancen un promedio de 2,500 por día.

Una vez que los cruces fronterizos ilegales caigan y se estabilicen por debajo del promedio diario de 1,500 por semana, el proceso fronterizo normal se reanudaría dos semanas después, incluido un mayor acceso al sistema asilo.

El objetivo electoral de la orden ejecutiva de Biden

Con la emisión de la orden ejecutiva cinco meses antes de las elecciones, Biden busca neutralizar uno de los puntos de ataque más usados por su rival para la reelección, el expresidente Donald Trump, y sus partidarios republicanos.

La medida también busca resaltar el fracaso del proyecto de ley de seguridad fronteriza bipartidista, del que se desprenden medidas contenidas en la orden ejecutiva. El plan en el Congreso había sido negociado por demócratas y republicanos en el Senado y no avanzó por la influencia de Donald Trump en los legisladores republicanos, ya que no favorecería sus posibilidades electorales.

Por otra parte, múltiples sondeos muestran que la inmigración y la seguridad fronteriza son temas mayoritariamente prioritarios para el electorado de 2024. Biden, de algún modo, se vio forzado a emitir la orden, que incluye medidas que tradicionalmente han sido propuestas por los republicanos, incluso cuando sectores demócratas las rechazan.



Aún no está claro si los esfuerzos del presidente demócrata serán suficientes para cambiar la opinión de los votantes que han expresado cada vez más alarma por la afluencia récord de inmigrantes durante su mandato.

PUBLICIDAD

El fondo electoral de la orden ejecutiva de Biden

La frontera ha sido hasta ahora un tema prioritario para los votantes durante toda la campaña presidencial. Según los datos mensuales de Gallup, los estadounidenses mencionaron la inmigración como el principal problema que enfrenta el país en febrero, marzo y abril, superando incluso a la proporción que citó la economía.

La inmigración apareció con menos frecuencia como tema principal en la encuesta de Gallup de mayo, a medida que la atención se centró en el juicio penal de Trump y la cantidad de cruces ilegales disminuyó. La mayoría de los estadounidenses, el 56%, dice que Biden ha perjudicado al país en materia de inmigración y seguridad fronteriza, según una encuesta de AP-NORC realizada en abril. Eso es mucho más alto que el número (37%) que dijo lo mismo sobre el tiempo de Trump en el cargo.

Incluso entre los demócratas, solo alrededor de 3 de cada 10 dicen que la presidencia de Biden ha hecho más para ayudar al país sobre inmigración, mientras que aproximadamente la misma proporción dice que ha perjudicado.

Los adultos hispanos también son más propensos a pensar que la presidencia de Trump ayudó al país con la inmigración. Aproximadamente la mitad de ellos dijeron en marzo que la presidencia de Biden había perjudicado al país en ese aspecto. El número preocupa porque justamente la campaña de Trump trabaja para reducir la ventaja de los demócratas entre los votantes hispanos.

“El presidente Biden no tuvo otra opción. Vio lo que estaba pasando en la frontera... y él sabía que tenía que hacer algo”, dijo la estratega demócrata María Cardona.

PUBLICIDAD

Frank Luntz, un encuestador veterano que trabajó anteriormente para los republicanos, dijo que la inmigración parecía estar resonando especialmente a principios de esta primavera en todo el espectro político como nunca antes.

¿El riesgo para Biden? La antipatía y la crítica de sus propios aliados

El líder de la mayoría del Senado, el senador demócrata por Nueva York Chuck Schumer, dijo el martes en el pleno del Senado que Biden se vio obligado a tomar medidas después de que los republicanos impidieron que el proyecto de ley fronterizo bipartidista fuera aprobado en el Congreso a principios de este año.

Fue "mucho mejor que no hacer nada", dijo Schumer.

El representante demócrata por Nueva York, Tom Suozzi, por su parte, dijo a CNN que Biden "no tenía más remedio" que actuar. El representante demócrata por Texas, Henry Cuéllar, cuyo distrito cuenta con una amplia sección de la frontera con México, incluyendo las ciudades fronterizas de Laredo y Río Grande City, elogió la orden ejecutiva en un comunicado y dijo que "traería alivio a nuestras comunidades fronterizas".

Pero el ala más progresista del Partido Demócrata no dejó de criticar la medida. La representante demócrata por Washington Pramila Jayapal la calificó de "extremadamente decepcionante" y "un paso peligroso en la dirección equivocada", mientras que el senador Alex Padilla dijo que Biden había "socavado los valores estadounidenses" y que la orden negará asilo a quienes presentaran solicitudes legítimas.

Los republicanos no tardaron en criticar la orden ejecutiva, a pesar de cubrir muchos de los problemas fronterizos que tradicionalmente han considerado como prioritarios. El líder de la minoría del Senado, el senador republicano Mitch McConnell, la calificó de "muy poco, muy tarde" y la criticó diciendo que aún permitiría cientos de miles de cruces.

PUBLICIDAD

El senador republicano por Texas John Cornyn dijo el martes que Biden "no hablaba en serio acerca de asegurar la frontera" y que la orden constituía simplemente "cobertura política" ante las elecciones que se avecinan.

Trump y responde a la orden ejecutiva de Biden

Trump se unió al coro de críticos republicanos, diciendo a través de su red social Truth Social que la orden ejecutiva es “en realidad solo para aparentar", pero no brindó detalles de a qué se refería con sus críticas ni cuáles son los puntos con los que desacuerda.

Su campaña también trató de presentar el esfuerzo de Biden como ineficaz.

"Esta orden ejecutiva de Biden solo puede entenderse como una orden ejecutiva a favor de la invasión y la migración ilegal", dijo el ex asesor principal de Trump, Stephen Miller, quien orquestó algunas de las políticas de inmigración más duras de Trump.

Trump ha estado usando la frontera y la inmigración como temas de campaña desde que lanzó su candidatura por primera vez en 2016, calificando a los inmigrantes de México de criminales y violadores y prometiendo construir un muro en la frontera sur. Durante su presidencia, Trump separó a padres e hijos inmigrantes para tratar de disuadir a las familias de cruzar ilegalmente la frontera, una medida que generó una condena generalizada.