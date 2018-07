Muchos de los que participaron el sábado en la protesta en Washington, DC, a favor de la reunificación de niños y padres separados en la frontera , no eran hispanos luchando por su propia causa, sino una multitud diversa movilizada por políticas que consideran inhumanas.

Michelle Brané de la Comisión de Mujeres Refugiadas, una de numerosas organizaciones que convocaron al encuentro de este sábado, ha notado que un nuevo perfil de manifestante está alzando la voz: "La cuestión de la separación de familias está abriendo los ojos a muchas personas que antes no se fijaban en temas de inmigración" , como le dijo a Univision Noticias.

"Muchos se están abriendo a una nueva perspectiva y dándose cuenta de cómo las políticas migratorias afectan las vidas y las familias de los inmigrantes", agregó la abogada. De acuerdo con cifras oficiales, un total de 2,047 niños seguían separados de sus padres el 26 de junio, tras la política de 'tolerancia cero' del gobierno de Donald Trump . El mandatario ordenó luego poner fin a la separación de las familias tras un fuerte rechazo de la práctica, que incluyó a críticos de su propio partido e instituciones como las Naciones Unidas, pero todavía no se conoce cómo serán reunificadas o padres e hijos serán detenidos juntos una vez se rencuentren.

Una canción de cuna

La religiosa de la iglesia Christ The King United Church of Christ de Missouri recordó que los japoneses fueron puestos en campos de concentración por Estados Unidos en los años cuarenta, y como esa misma nación también rechazó a los judíos huyendo de los Nazis. “Esto ya lo hemos visto antes", dijo. Su denuncia fue recibida con gritos de "Shame! Shame!" o "¡Vergüenza! ¡Vergüenza!".

Entre los activistas que por mucho tiempo han abogado por la comunidad inmigrante estaba Mónica Ruiz, quien trajo a un grupo de más de 50 personas desde Pittsburgh en el estado de Pensilvania, a cuatro horas en autobús. Esta organizadora de Casa San José, un grupo religioso de apoyo a la comunidad latina, conoce de cerca el dolor de los niños migrantes no acompañados. Ella es patrocinadora de dos niños de Guatemala que llegaron solos a Estados Unidos. Uno de ellos, Bartolo, de 20 años, llegó en el 2014 durante el gobierno de Barack Obama. El otro, de tan solo 11 años, llegó hace apenas un año.

"Trump firmó la orden ejecutiva para poner fin a la separación de familias pero no queremos que las familias estén en la cárcel tampoco. Necesitamos comprehensive immigration reform (una reforma migratoria integral)", dijo Ruiz. A su lado, decenas de jóvenes alzaban flores y un cartel pintado a mano en los dos idiomas: "No more deportations. Ni una más".