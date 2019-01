Tras confirmar que fueron notificados de esta acción que calificaron de "unilateral" y de que estos migrantes cuentan con una visa humanitaria que les permite ingresar y moverse por territorio mexicano, el gobierno de México reiteró que no aceptaría un "acuerdo de tercer país seguro", debido a que le implicaría un compromiso vinculante de procesar en este territorio todas las solicitudes de asilo a Estados Unidos de migrantes que pasen por el país, responsabilizándose de lleno por toda la situación jurídica.

Gobierno de Tijuana no se hará responsable

Luego de toda la situación que generó este tema en la localidad y la información incompleta que estuvo circulando, el secretario general del ayuntamiento, Leopoldo Guerrero Díaz, salió ante los medios para ofrecer la postura del municipio: no asumir la responsabilidad de los migrantes solicitantes de asilo que sean devueltos a Tijuana, dado que se trata de una problemática que le corresponde al gobierno federal asumir.

Reiteró la intención también de "ayudar" y "estar pendientes" de la situación, pero "no tener la responsabilidad" que ello implica, a menos que la federación les designe un recurso especial para poder atender y brindarle asistencia a la población que esté siendo devuelta hacia este territorio.

"Ya vivimos una experiencia muy complicada con los migrantes que llegaron en noviembre, prácticamente 6,000 de ellos, en donde el gobierno federal no estaba preparado y le tocó aquí en Tijuana precisamente al ayuntamiento asumir esa responsabilidad, muy complicada porque no estaba preparado pero hoy no hay pretextos" dijo.