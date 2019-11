Habla la salvadoreña que perdió a su esposo y su hija ahogados en el Río Grande: "No sacrifiques a tus hijos" por migrar

El pasado mes de junio, la foto de los cuerpos sin vida de su hija de 1 año y 11 meses y su esposo, de 25, dio la vuelta al mundo y se convirtió en un símbolo de la crisis migratoria en la frontera. A la joven salvadoreña, que vio impotente cómo ambos se ahogaban sin poder hacer nada, la tragedia le sirvió para darse cuenta de que todos los esfuerzos que habían hecho con la idea de buscar una vida mejor no sirvieron de nada ya que en el viaje perdió lo que más quería y les recomendó a otros migrantes no arriesgarse.

"Nuestro sueño era sacar adelante nuestra familia. Él (Óscar) era una persona que decía: 'Ya no quiero que mi mamá trabaje, ya no quiero que mi papá trabaje. Ya quiero sacarlos adelante a todos'", recuerda. Su esposo decidió vender su moto y salió junto con ella y su hija con rumbo a Estados Unidos. Tras pasar dos meses en Tapachula, en el sur de México, la pareja partió rumbo a Matamoros, en la frontera con Texas, con Milton Paredes, otro salvadoreño al que habían conocido.

"Óscar fue primero. Nos hacía señas de que no había nadie (del otro lado del río). Entonces él se regresó porque nosotros estábamos en el otro lado con mi hija. Y yo le dije: 'Tengo miedo'. Y me dijo: 'Todo va a estar bien' ", recuerda la madre entre lágrimas.

El cruce del río: "Le vi luchar con mi hija"

"Él se metió a la niña dentro de su camisa porque obviamente no la podía llevar encima porque se le iba a soltar", relata. "Entonces como él era delgado y la camisa era muy grande la niña cabía perfectamente y empezó a nadar y yo me fui detrás de él. Y yo vi que iba bien y ya estaba cerca muy cerca y vi que él empezó a desesperarse. Solo veía que entraba se salía, entraba…" , cuenta.

"Yo tragué muchísima agua y estaba bien desesperaba y salí del lado mexicano y todavía yo le vi a él luchar y luchar con mi hija y yo la vi a ella y yo dije: 'Dios mío, señor, sácamelos de ahí, señor por favor'. Y solo vi que me hizo una mirada y ya no lo vi", continúa.

Aunque los dos sobrevivientes fueron a pedir ayuda inmediatamente, los socorristas suspendieron la búsqueda hasta el día siguiente y a Tania la trasladaron a la Casa del Migrante en Matamoros. "Cuando entré vi a muchas personas migrantes de diferentes países y yo empecé a decirles: 'No sacrifiquen a sus hijos. Pídanle a Dios que él les va a dar todo lo que quieran pero ya no emigren', les decía".

"Muchas personas me escribieron, me decían que lo sentían mucho y otras personas me insultaban que puse en peligro a mi hija, que yo no la quería y a mí me hacían sentir muy mal", afirma.