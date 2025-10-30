Corte de apelaciones bloquea orden para que Greg Bovino diera reportes diarios sobre las operaciones migratorias en Chicago

Video Corte bloquea orden que obliga a Bovino a rendir informes diarios: resumen de las noticias del día

Un tribunal de apelaciones ordenó el miércoles el repentino bloqueo de la resolución judicial que exigía al oficial de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino presentar unos informes diarios a una jueza federal sobre las operaciones migratorias en Chicago.

El fallo del Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito se produjo antes de la primera comparecencia de Bovino, a última hora de la tarde. Los abogados de los medios de comunicación y activistas cuya demanda contra el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes en Chicago motivó a la jueza a ordenar la presentación de informes de Bovino tienen hasta las 5 p.m. de este jueves para responder ante el tribunal de apelaciones.

La jueza de distrito Sara Ellis había ordenado las rendiciones de cuentas de Bovino el martes tras semanas de tensos encuentros y tácticas cada vez más agresivas por parte de los agentes del gobierno que participan en la Operación Midway Blitz, la cual ha resultado en más de 1800 arrestos y denuncias de uso excesivo de la fuerza.

Aunque Bovino declaró a Fox News que estaba ansioso por hablar con Ellis, los abogados del gobierno apelaron su decisión calificándola de "extraordinariamente perjudicial".

" La orden interfiere significativamente con la función ejecutiva esencial de garantizar que las leyes de inmigración del país se apliquen correctamente, al obstaculizar diariamente a un alto funcionario ejecutivo fundamental para esa misión", argumentó el Departamento de Justicia.

“Nos complace que se haya suspendido este abuso judicial”, declaró el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado a The Associated Press.

El uso de gas lacrimógeno en las operaciones de Chicago, una preocupación de la jueza

La orden de Ellis se produjo tras el uso de gas lacrimógeno en un barrio donde niños se reunieron para un desfile de Halloween el fin de semana pasado en el noroeste de Chicago. Los vecinos se unieron a la celebración en la calle cuando se produjo un arresto.

“Halloween es el viernes”, dijo la jueza el martes. “No quiero recibir informes que demuestren que los agentes están patrullando en Halloween, donde hay niños presentes y se está utilizando gas lacrimógeno”.

Bovino por su parte defendió las acciones de los agentes. “Si quiere reunirse conmigo a diario, verá de primera mano lo mal que están las cosas en las calles de Chicago”, declaró Bovino a Fox News.

“Espero reunirme con la jueza para mostrarle exactamente lo que está sucediendo y la extrema violencia perpetrada contra las fuerzas del orden aquí”.

Bovino, jefe del sector de la Patrulla Fronteriza en El Centro, California, también debía presentar todos los informes sobre el uso de la fuerza desde el 2 de septiembre por parte de los agentes involucrados en la Operación Midway Blitz.

La jueza Ellis había prohibido a los agentes usar ciertas técnicas antidisturbios contra manifestantes pacíficos y periodistas. Posteriormente, exigió el uso de cámaras corporales después de que el gas lacrimógeno generara preocupación de que los agentes no estuvieran acatando su orden inicial.

Los abogados del gobierno han defendido repetidamente las acciones de los agentes, incluidos los del ICE, y le dijeron a la jueza que los videos y otras representaciones de las acciones policiales han sido parciales.

