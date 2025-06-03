Trump tiene a la Corte Suprema en modo de 'emergencia'

La mayoría de los pedidos que la Corte Suprema ha recibido este año en su ‘expediente de emergencia’ han sido hechos por el gobierno de Donald Trump.

Es un creciente patrón que refleja ímpetu por desafiar las decisiones de jueces que han bloqueado parte de la avalancha de medidas agresivas de Trump en este segundo gobierno, sobre todo las que le han puesto un freno a nivel nacional.

Los críticos de este ‘expediente de emergencia’ le llaman en inglés shadow docket, que podría traducirse como el ‘expediente en la sombra’. Le llaman así porque se trata de peticiones que el máximo tribunal resuelve de forma expedita, por lo general sin escuchar argumentos orales ni evaluar la cantidad de documentos que usualmente le presentan cuando toma un caso a fondo.

Las decisiones que se dan en este ‘expediente de emergencia’ habitualmente van sin firma ni una amplia explicación y pueden conocerse literalmente en medio de la noche. Eso fue lo que ocurrió en la madrugada del 19 de abril cuando la Corte prohibió al gobierno expulsar a una cuestionada cárcel para terroristas en El Salvador a cualquier inmigrante venezolano en el norte de Texas usando la Ley de Enemigos Extranjeros.

“Dada su divulgación impredecible, su falta de transparencia y su usual misterio, estas decisiones se dan de forma figurativa y literal en las sombras”, consideró Steve Vladeck, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Georgetown y autor de un libro sobre este tema, en palabras ante el Congreso hace unos años.

Él y los críticos de este ‘expediente de emergencia’ no son los únicos que acuñan la idea de que son decisiones sombrías.

La propia jueza de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson cuestionó hace poco que el tribunal se apresurara en conceder un pedido —distinto al que mencionamos arriba— para expulsar a inmigrantes bajo la oscura ley de tiempos de guerra.

“La pregunta de si la acción del gobierno es consistente con nuestra Constitución y leyes requiere de una evaluación considerable del Poder Judicial. Por eso una corte de distrito emitió una orden de restricción temporal para prevenir daño inmediato a los individuos mientras la corte considera la legalidad de la conducta del gobierno”, escribió la jueza.

“Pero esta Corte considera ahora que es pertinente intervenir con una opinión de cuatro párrafos descartando la orden de la corte de distrito, basándose únicamente en un nuevo pronunciamiento legal que, uno pudiera pensar, necesitaría una deliberación significativa”, agregó.

“Como más y más de nuestras decisiones más significativas se dan en las sombras de nuestro ‘expediente de emergencia’, actualmente la Corte va dejando un rastro cada vez menor”, acotó.

Aquí explicamos la mayoría de los casos que este gobierno ha elevado al ‘expediente de emergencia’ de la Corte Suprema.