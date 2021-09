En plena crisis migratoria el gobierno busca a contratista privado para reabrir campamento en la base de Guantánamo

En un comunicado enviado a NBC News, el DHS dijo que "no está [enviando] y no enviará a ciudadanos haitianos que se encuentren en la frontera suroeste al Centro de Operaciones Migratorias (MOC) de la Bahía de Guantánamo. El MOC se ha utilizado durante décadas para procesar a los migrantes interceptados en el mar para el reasentamiento en terceros países. La solicitud de información (RFI) publicada recientemente es un primer paso típico y rutinario en la renovación de un contrato, y no está relacionado con la frontera suroeste".