Un juez frena temporalmente el traslado de tres indocumentados venezolanos a Guantánamo

Un tribunal federal le impidió este domingo al gobierno de Donald Trump enviar a tres inmigrantes venezolanos detenidos en Nuevo México a la Base Naval de la Bahía de Guantánamo en Cuba, en medio de una amplia estrategia desplegada por el presidente para controlar la inmigración con deportaciones a gran escala.

En un documento jurídico presentado el domingo, los abogados de los hombres afirmaron que los detenidos “encajan en el perfil de aquellos a los que el gobierno da prioridad para que sean detenidos en Guantánamo, es decir, hombres venezolanos detenidos en el área de El Paso con base en acusaciones (falsas) de estar vinculados con la banda Tren de Aragua”.

PUBLICIDAD

En el texto se le pide a una corte federal de distrito en Nuevo México que emita una orden de restricción temporal para bloquear su traslado, añadiendo que “la mera incertidumbre que el gobierno ha creado en torno a la disponibilidad de proceso jurídico y acceso a asesoría es suficiente para autorizar el modesto mandato judicial”.

Durante una audiencia breve, el juez Kenneth J. Gonzales concedió la orden temporal, a la que el gobierno se opuso, dijo Jessica Vosburgh, abogada de los tres hombres.

“Es a corto plazo. Esto será revisado y detallado más en las próximas semanas”, le dijo Vosburgh a The Associated Press.

Se dejó un mensaje al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas para solicitarle sus comentarios.



El documento fue presentado como parte de una demanda en nombre de los tres hombres interpuesta por los grupos activistas Centro de Derechos Constitucionales, la Unión Americana de Libertades Civiles de Nuevo México, y el Centro Asesor de Inmigrantes Las Américas.

La banda Tren de Aragua se originó en una prisión anárquica en el estado central venezolano de Aragua hace más de una década, y en los últimos años se ha expandido a medida que millones de venezolanos desesperados han huido del gobierno del presidente Nicolás Maduro y emigrado a otras partes de América Latina o Estados Unidos.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, indicó la semana pasada que vuelos con personas detenidas habían aterrizado en Guantánamo. Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes enviaron una carta el viernes en la que exigían tener acceso a las personas que han sido enviadas allí, diciendo que la base no debería usarse como un “agujero negro jurídico”.

PUBLICIDAD

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó el miércoles que más de 8,000 personas han sido arrestadas en acciones para contener la inmigración desde la investidura de Trump el 20 de enero.

Trump se ha comprometido a deportar a millones de las aproximadamente 11.7 millones de personas que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal.

Mira también: