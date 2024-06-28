Gobierno anuncia extensión y redesignación del TPS de Haití

El gobierno de Joe Biden anunció este viernes una nueva extensión y redesignación del Estatus de protección Temporal (TPS) de Haití por otros 18 meses, a partir del 4 de agosto de 2024 al 3 de febrero de 2026.

El anuncio fue hecho por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas. El beneficio fue extendido, dijo, “debido a condiciones extraordinarias y temporales” en el país caribeño, golpeado por una grave crisis política.

El DHS dijo además que, “después de consultar con socios interinstitucionales, el secretario Mayorkas determinó el 3 de junio de 2024 que se justifica una extensión de 18 meses y una re-designación de Haití para el TPS porque las condiciones que respaldan la designación de Haití están en curso y que hacerlo no era contrario al interés nacional de Estados Unidos”.

Varias regiones de Haití siguen enfrentando violencia o inseguridad, y muchas tienen acceso limitado a la seguridad, la atención médica, los alimentos y el agua, revela el informe considerado para tomar la decisión.

Para el gobierno de Washington, “Haití es particularmente propenso a inundaciones y deslizamientos de tierra y, a menudo, sufre daños importantes debido a tormentas, inundaciones y terremotos. Estos desafíos humanitarios superpuestos han resultado en necesidades humanitarias urgentes y constantes”.

Mayorkas dijo en un comunicado que “estamos brindando esta ayuda humanitaria a los haitianos que ya están presentes en Estados Unidos dadas las condiciones que existían en su país de origen al 3 de junio de 2024”.

El jefe de la seguridad nacional estadounidense precisó además que “al hacerlo, estamos cumpliendo el objetivo central de la ley TPS y nuestra obligación de cumplirlo".

El beneficio fue otorgado en 2010 como respuesta humanitaria al terremoto de que en 2010 devastó gran parte del país. En noviembre de 2017 el entonces gobierno de Donald Trump lo canceló y les concedió 18 meses para legalizar sus permanencias por cualquier vía legal disponible o marcharse del país al término de ese plazo. Pero un tribunal revirtió la orden y reinstaló el programa.

Quiénes califican para el TPS

La re-designación de Haití para TPS permite que aproximadamente unos 309,000 nacionales haitianos adicionales (o personas sin nacionalidad que residieron habitualmente por última vez en Haití) presenten solicitudes iniciales para TPS, si son elegibles y si establecieron su residencia en Estados Unidos en o antes del 3 de junio de 2024 y ha seguido residiendo en los Estados Unidos desde entonces (“residencia continua”).

Las bases de la re-designación estipulan además que, “las personas elegibles que no tienen TPS pueden presentar un Formulario I-821 inicial (Solicitud de Estatus de Protección Temporal), durante el período de registro inicial que se extiende desde el 1 de julio de 2024 hasta el 3 de febrero de 2026.

El reglamento añade que “los solicitantes también pueden solicitar beneficios relacionados con TPS, tal como documentos de autorización de empleo (EAD) y autorización o permiso de viaje.

“Los solicitantes pueden solicitar un EAD presentando un Formulario I-765 completo (Solicitud de Autorización de Empleo), junto con su Formulario I-821, o por separado más adelante”, explica el DHS.

A su vez, señala que los haitianos que no residían en Estados Unidos antes del 3 de junio de 2024 no son elegibles para dicha protección y enfrentarán su expulsión a Haití si no establecen una base legal para quedarse en Estados Unidos.

Qué pasa con quienes ya tienen TPS

El anuncio indica que la extensión del TPS para Haití permite a los beneficiarios actuales conservar el TPS hasta el 3 de febrero de 2026, si continúan cumpliendo con los requisitos de elegibilidad para el TPS.

“Los beneficiarios actuales del TPS para Haití deben reinscribirse de manera oportuna durante el período de reinscripción de 60 días desde el 1 de julio de 2024 hasta el 30 de agosto de 2024, para garantizar que mantengan su TPS y su autorización de empleo.

El DHS también dijo que la reinscripción “está limitada a personas que previamente se registraron y obtuvieron el TPS bajo la designación inicial de Haití”.

El ministerio indicó que “reconoce que no todos los reinscritos que solicitan un nuevo EAD pueden recibirlo antes de que expire su EAD actual y está extendiendo automáticamente hasta el 3 de agosto de 2025 la validez de ciertos EAD emitidos previamente bajo la designación TPS de Haití, información disponible en la página digital de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS). También puede consultar en este artículo de Univision Noticias .