FreeMaddie, la campaña para liberar a una niña que lleva 6 meses en un centro de detención

Maddie, de 6 años, está "extremadamente triste" y no entiende por qué lleva recluida desde hace casi medio año en el centro de detención de migrantes Berks, en Pensilvania. La campaña en las redes sociales #FreeMaddie busca que las autoridades migratorias la liberen.

La describe como una niña tímida y sonriente, pero ahora, dice, está deprimida. "No está bien de salud", recalca.

"Para los niños el padre y la madre son inmortales, pueden hacer cualquier cosa, y Maddie no entiende por qué no puede reunirse con su madre", agrega Cambria. "La niña está extremadamente triste, se enoja".

Los abogados de Maddie no proporcionaron su apellido ni el de su padre, diciendo que eso los pondría en peligro si son deportados, pues proceden de un país que consideran como el sitio más peligroso de América Central.

"Lo peor en este caso es que las autoridades de inmigración no tienen que hacer esto, no están obligados", dijo Cambria. "La ley estipula que la menor no puede estar detenida por más de 20 días, pero el gobierno continúa deteniéndola de forma arbitraria".