El ICE y el FBI buscan a más de 145 mil niños inmigrantes no acompañados que Biden entregó a patrocinadores no verificados: Homan
En su cuenta de X, el zar fronterizo dijo que los "compasivos" hombres y mujeres del ICE buscan a estos niños que llegaron a EEUU solos
El zar de la frontera, Tom Homan indicó en su cuenta de X, que los "dedicados, talentosos y compasivos" hombres y mujeres del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, así como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina de Reubicación de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos siguen buscando incansablemente a 300 mil niños inmigrantes no acompañados.
Investigando cientos de miles de pistas y realizando numerosas investigaciones para localizar a más de 300,000 niños extranjeros no acompañados que la Administración Biden entregó a patrocinadores no verificados, a quienes perdió el rastro y que no esperaban.
Destacó que de estos 300 mil niños, y gracias la excepcional labor de los agentes de ICE, FBI y otras agencias de seguridad, hasta la fecha se ha logrado localizar a más de 145 mil menores.
