Este abuelo migrante limpiaba la universidad en la que ahora su nieto estudia un doctorado

“Me siento muy orgulloso y tengo que decir que mucho de lo que he logrado es gracias a mis padres y a mi abuelo, quien fue el primero de mi familia que vino a Estados Unidos. Si no fuera por él tal vez yo habría crecido en Aguililla (Michoacán) sin tantos recursos”, dice en una entrevista con Univision Noticias.

“Le contamos cuando decidí estudiar en Stanford y me dijo que estaba muy orgulloso. Me dijo que jamás conoció a un científico en México y que estaba muy contento de que el primero que conoce es su nieto”, dice emocionado Daniel José.



En otra ocasión no comprendió lo que decía un letrero en la puerta de un salón y terminó bajo un proceso de desinfección. “No podía leer en inglés y no entendió que no tenía que entrar sin el equipo adecuado. Alguien se dio cuenta que entró, lo sacaron, lo bañaron y lo regañaron. Por eso a él nunca se le olvidó esa palabra: ‘radioactivity’”, relata Daniel José.